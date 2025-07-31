Медведев ответил Трампу и пригрозил ядерным ударом по США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа, призвавшего российского политика "следить за своими словами". По словам Медведева, Россия делает все правильно, ведь вызвала "нервную реакцию у грозного президента США".

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев ответил на заявления Трампа, призвавшего российского политика быть осторожнее со своими словами. По его словам, Россия не будет считаться с позицией США и продолжит свой путь.

"Об угрозах Трампа в мой адрес… Если какие-то слова бывшего президента России вызывают такую нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своим путем", — сказал Медведев.

Также Медведев прокомментировал слова Трампа по экономике Индии и РФ, которые американский лидер назвал "мертвыми".

"А о "мертвой экономике" Индии и России и "заходе на опасную территорию" — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы о "ходячих мертвецах", а также о том, какой может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука"", — добавил Медведев.

В США термином "мертвая рука" называется российская система "Периметр". Это комплекс автоматизированного управления массированным ядерным ответным ударом, который создали в СССР в разгар холодной войны. Таким образом Медведев пригрозил ядерным ударом по США, которые, по его словам, могут превратиться в "ходячих мертвецов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Трамп пригрозил Медведеву после скандальных слов экс-президента РФ.

Также "Комментарии" писали о том, как Медведев тремя словами ответил на ультиматум Трампа о дедлайне для Путина.