Как заявил заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Твиттере, кандидат в президенты США Дональд Трамп не мог угрожать ударом по Москве, так как на переговорах он всегда сговорчивый.

Дмитрий Медведев

"Обещал ли он реально "ударить по чертовой Москве"? Конечно, нет", — подчеркнул он.

При этом Медведев заявил, что Трамп на переговорах якобы обычно "шелковый".

Впрочем, по его словам, на соответствующие заявления бывшего президента Соединенных Штатов, существует лишь один ответ: "по вашему гребаному Вашингтону тоже будет нанесен удар".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что издание The Wall Street Journal писало, что Трамп якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину". В частности, Трамп подчеркнул, что считает российского диктатора своим другом, однако в случае агрессии против Украины "не будет выбора" и собирается "снять эти чертовы купола с головы" Путина.

Также "Комментарии" рассказывали, что на информацию о том, что якобы Трамп угрожал диктатору Путину, отреагировали в Кремле. В частности, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, о "многих горячих и эмоциональных заявлениях" бывшего президента США. Далее представитель Кремля подчеркнул, что Москва не планирует публиковать разговоры Путина с другими политиками, однако не опроверг слова Трампа о возможности нанести удар по Москве. Песков подчеркнул, что в Кремле предпочитают не придавать публичности содержание разговоров на самом высоком уровне. Целый ряд мировых лидеров не придерживаются информационной гигиены, это на их совести, добавил спикер кремлевского диктатора.



