Медведев озвучил новые угрозы России к Германии

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия использует "нацистскую идеологию", передавая Украине дальнобойные ракеты "Таурус" для ударов по российской территории.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев прокомментировал возможность Германии передать Украине ракеты "Таурус". По его словам, Германия якобы принимает прямое участие в войне против России.

"Германия и так уже участник конфликта: ее техника и специалисты прямо воюют с Россией. И это не просто военные поставки. По сути это полноценное, а не гибридное участие в военном конфликте", — сказал Медведев.

По его словам, Германия снова стала врагом России "руководствуясь созданной ими же нацистской идеологией".

Относительно возможности Германии передать Украине дальнобойные ракеты "Таурус", Медведев пригрозил, что Россия может принять ответное решение, если эти ракеты будут атаковать российскую территорию.

"При наличии данных о том, что военные специалисты Германии участвуют в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое ответное решение", — сказал российский политик.

Медведев заявил, что решение о "полноценной защите" России будет принимать Путин. Таким образом он повторил угрозы, которые раньше озвучивал, когда западные партнеры передавали Украине танки, самолеты и другое вооружение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российской пропагандистке Симоньян, которая пригрозила, что Россия может нанести ракетные удары по Берлину.

Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на российские угрозы нанести удар по Берлину.