Медведев поехал на два дня в Китай: что это значит для Украины и завершения войны

Заместитель председателя Совбеза России и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом, сообщают росСМИ. Ожидается, что Медведев будет встречаться с высшим руководством Китая.

Дмитрий Медведев

По информации росСМИ, во время визита Медведев посетит Музей истории Коммунистической партии Китая и возложит венок в Памятник народным героям.

Как отмечает политолог Вадим Денисенко, Медведева во второй раз за время полномасштабного вторжения РФ в Украину позвали в Китай. По его словам, в прошлый раз подобный визит состоялся в декабре 2022 года и тогда, в частности, говорили о недопустимости ядерного удара.

По мнению эксперта, нынешний визит Медведева в Пекин может свидетельствовать о нескольких вещах. Во-первых, Китай, судя по всему, хочет понять контуры реальных, а не публичных пожеланий РФ относительно завершения конфликта. То есть, подчеркивает Денисенко, Китай хочет понять, какие можно заключить соглашения с США по заморозке конфликта.

Кроме того, добавляет эксперт, Пекин предложит свое видение отношений Китай – РФ, что означает, что будут сформированы контуры противостояния с США. А еще, добавляет эксперт, Китай демонстрирует желание завершить конфликт, но это не приоритет на сегодняшний момент.

"Из важного для нас: пока Медведев в Китае, вероятность удара Орешником в следующие два дня минимальна. Если это произойдет – это означает, что Путин выражает публичное неуважение Пекину", — подчеркнул Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что существует два базовых сценария поражения Украины в войне: разгром и заморозка. Первый сценарий понятен, он заключается в том, что российская армия прорывает фронт, берет ли украинские войска в окружение. Как следствие, Украина в таких условиях будет вынуждена идти на мирное соглашение.



