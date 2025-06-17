Медведев похвалил Трампа за решение на саммите G7

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "Группу Семи" (G7) мертвым форматом для международной политики. По его словам, это также показал президент США Дональд Трамп, поспешно покинувший саммит в Канаде.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев на платформе X заявил, что Трамп "указал на место" европейским лидерам, когда решил преждевременно покинуть саммит G7.

"Трамп на G7 указал на место европейским шавкам во главе с Макроном. Молодец!", — написал Медведев.

Российский политик считает "Группу Семи" мертвым форматом для встреч и похвалил президента США за отсутствие санкций для России, которые должны обсуждаться на саммите в Канаде.

"Он упрекнул их в том, что они выгнали Россию, отказался обсуждать санкции и ушел. Давно понятно, что это мертвый клуб. Я помню, как мы сидели за одним столом — они все были зомби, даже тогда", — добавил Медведев.

В Канаде 16-17 июня проходит саммит G7. В нем принимают участие лидеры семи стран: Германии, США, Канады, Великобритании, Франции, Италии и Японии. Также присутствуют представители Евросоюза и приглашенные государства-партнеры. Также на саммит приглашен президент Украины Владимир Зеленский, который должен был 17 июня встретиться с Трампом.

Формат "Большой семерки" существует с середины 1970-х годов. В период с 1997 по 2014 год в его состав входила Россия, после чего организация стала известна как "Большая восьмерка" (G8). Однако в 2014 году Россию исключили из-за аннексии Крыма, а группа вернулась в первоначальный формат "семерки".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США ответили на угрозы Медведева из-за спецоперации "Паутина".

Также "Комментарии" писали о реакции Трампа на обстрел Украины 17 июня.



