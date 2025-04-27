Заместитель секретаря Совета безопасности террористической России Дмитрий Медведев рассказал, что будут делать российские военные после того, как "освободили" от ВСУ Курскую область. При этом, он традиционно набросился на Украину с новыми угрозами.

Дмитрий Медведев

"В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях. Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли!", — заявил Медведев.

При этом Медведев называет "нацистами" украинцев, которые отстаивают свою независимость и суверенитет. Не они пришли с войной в Россию, а РФ необоснованно напала на Украину и оккупирует территории чужого государства. Для Медведева все украинцы, которые хотят жить в своей стране, разговаривать на своем языке – являются нацистами, которых нужно уничтожить.

В то же время известно, что 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном освобождении Курской области от украинских военных.

По его словам, на данный момент в регионе проводятся мероприятия по выявлению одиночных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются укрыться. При этом сам Путин подчеркнул, что якобы "разгром" ВСУ в Курской области создает условия для дальнейшего продвижения российской армии на других важных участках фронта, а также приближает ВС РФ к полному "разгрому неонацистского режима".

Информацию от Герасимова опровергли в Генштабе ВСУ. Там подчеркнули, что Герасимов солгал и на территории Курщины все еще находятся украинские военные.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Генштабе РФ признали, что в боях в Курской области задействованы войска из КНДР. Также рассматривается возможность их применения непосредственно в Украине.



