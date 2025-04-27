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Медведев пообещал навсегда стереть с земли украинцев: детали

Медведев в очередной раз набросился с угрозами на Украину

сегодня, 11:31
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Ткачик Олеся

Заместитель секретаря Совета безопасности террористической России Дмитрий Медведев рассказал, что будут делать российские военные после того, как "освободили" от ВСУ Курскую область. При этом, он традиционно набросился на Украину с новыми угрозами.

Медведев пообещал навсегда стереть с земли украинцев: детали

Дмитрий Медведев

"В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях. Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли!", — заявил Медведев.

При этом Медведев называет "нацистами" украинцев, которые отстаивают свою независимость и суверенитет. Не они пришли с войной в Россию, а РФ необоснованно напала на Украину и оккупирует территории чужого государства. Для Медведева все украинцы, которые хотят жить в своей стране, разговаривать на своем языке – являются нацистами, которых нужно уничтожить.

В то же время известно, что 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном освобождении Курской области от украинских военных.

По его словам, на данный момент в регионе проводятся мероприятия по выявлению одиночных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются укрыться. При этом сам Путин подчеркнул, что якобы "разгром" ВСУ в Курской области создает условия для дальнейшего продвижения российской армии на других важных участках фронта, а также приближает ВС РФ к полному "разгрому неонацистского режима".

Информацию от Герасимова опровергли в Генштабе ВСУ. Там подчеркнули, что Герасимов солгал и на территории Курщины все еще находятся украинские военные.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Генштабе РФ признали, что в боях в Курской области задействованы войска из КНДР. Также рассматривается возможность их применения непосредственно в Украине.




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/580
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