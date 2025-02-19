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Медведев после заявлений Трампа назвал Зеленского «крысой» и призвал ее «уничтожить»

Медведев заявил, что Зеленский в отчаянии может использовать «грязную бомбу»

19 февраля 2025, 13:31
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Ткачик Олеся

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на критику Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа. По его словам, Зеленский якобы оказался в крайне неприятной ситуации.

Медведев после заявлений Трампа назвал Зеленского «крысой» и призвал ее «уничтожить»

Дмитрий Медведев

"Помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, на него, похоже, реально разозлился главный покровитель. Трамп резко говорит об ответственности за начало войны, требует отчета о разворованных деньгах, новой легитимации на выборах и признания сложившихся на земле реалий. И конечно, расчета за ранее оказанную помощь. Крыса загнана в угол", — отметил Медведев.

При этом он заявил, что в этой ситуации поведение главы Украины якобы может быть абсолютно непредсказуемым.

"Она (крыса) лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку", — заявил Медведев.

При этом он не исключил, что украинский лидер якобы может пойти на любую провокацию с целью срыва урегулирования и для продолжения войны "до последнего украинца" — вплоть до ударов по своим городам или даже использования оружия массового поражения вроде "грязной бомбы".

В связи с этим Медведев призвал к срочной дератизации .

"Причем лучше, если этим займутся именно те, кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что и Трамп, и Путин настаивают на том, чтобы в Украине были проведены президентские выборы. Кремлевский диктатор называет Зеленского "нелегитимным" президентом, который якобы не может подписывать соглашения. Трамп же заявил, что рейтинг украинского президента составляет четыре процента, что выглядит полнейшим абсурдом. На фоне подобных заявлений социологи зафиксировали рекордный рост рейтинга Зеленского.




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Источник: https://vk.com/wall53083705_55017
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