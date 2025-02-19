Медведев после заявлений Трампа назвал Зеленского «крысой» и призвал ее «уничтожить»

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Ткачик Олеся
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на критику Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа. По его словам, Зеленский якобы оказался в крайне неприятной ситуации.
Дмитрий Медведев
При этом он заявил, что в этой ситуации поведение главы Украины якобы может быть абсолютно непредсказуемым.
При этом он не исключил, что украинский лидер якобы может пойти на любую провокацию с целью срыва урегулирования и для продолжения войны "до последнего украинца" — вплоть до ударов по своим городам или даже использования оружия массового поражения вроде "грязной бомбы".
В связи с этим Медведев призвал к срочной дератизации .
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что и Трамп, и Путин настаивают на том, чтобы в Украине были проведены президентские выборы. Кремлевский диктатор называет Зеленского "нелегитимным" президентом, который якобы не может подписывать соглашения. Трамп же заявил, что рейтинг украинского президента составляет четыре процента, что выглядит полнейшим абсурдом. На фоне подобных заявлений социологи зафиксировали рекордный рост рейтинга Зеленского.
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