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Медведев посоветовал Макрону бежать из страны: что стало причиной

Дмитрий Медведев посоветовал Эммануэлю Макрону покинуть Францию. Также российский политик дал совет Павлу Дурову.

сегодня, 14:52 comments1294
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Slava Kot

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал президента Франции Эммануэля Макрона бежать из страны. Причиной такого "совета" от российского политика стал арест основателя Telegram Павла Дурова.

Медведев посоветовал Макрону бежать из страны: что стало причиной

Медведев призвал Макрона бежать из Франции. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в социальной сети X опубликовал сообщение, в котором призвал Макрона покинуть Францию.

"Макрон, прочь из Франции немедленно! Армия Дурова отправилась к тебе", — пишет Медведев.

Кроме советов для Макрона, Медведев в Telegram также обратился к Павлу Дурову, указав на ошибку бизнесмена.

"Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуем и опасен. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг. Дурову надо наконец-то понять, что Родину, как и времена, не выбирают", — заявил Медведев.

Напомним, что вечером 24 августа в аэропорту Парижа полиция арестовала Павла Дурова. Причиной ареста стал отказ от сотрудничества при расследовании разных преступлений, связанных с использованием Telegram.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что для России означает арест Дурова во Франции. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, это провал окружения Путина, который может уничтожить всю агентурную сеть России в Европе.

Также "Комментарии" писали о первой реакции российских чиновников на арест Дурова. Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков призвал главу МИД Сергея Лаврова повлиять и добиться освобождения основателя Telegram, а дипломат Михаил Ульянов заявил, что представителям международного инфопространства теперь опасно ездить в "тоталитарные страны".



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