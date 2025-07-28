Медведев пожалуется, что Трамп "размазал" Европу: какое решение было принято

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал торговое соглашение между США и ЕС антироссийским, ведь оно запрещает покупать российскую нефть и газ. Экс-президент РФ заявил, что для Европейского Союза это соглашение стало "частью неонацистской идеологии".

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев отреагировал на торговое соглашение между США и ЕС, которое было подписано в Шотландии 27 июля. По его словам, соглашение стало "полностью унизительным для европейцев".

"Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко давит экономические интересы своей страны", — считает Медведев.

Кроме того, российский политик уверен, что торговое соглашение носит "антироссийский характер", ведь запретит покупать российский газ и нефть.

"Соглашение носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для взбредившей старой Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан", — пожаловался Медведев.

Соединенные Штаты и Европейский Союз заключили торговое соглашение, установив таможенные тарифы на уровне 15%. Также ЕС будет покупать у США энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов. Ранее Трамп угрожал применить против ЕС пошлины на уровне 30%.

Несмотря на заключенное соглашение, обозреватель Reuters Клайд Рассел отмечает, что США не способны направить столько ресурсов в ЕС. По его словам, соглашение с ЕС напоминает нереалистичный договор Трампа с Китаем в 2019 году, который также провалился. Вероятно, ЕС рассчитывает продержаться до смены администрации США, как это сделал Пекин в первой "торговой войне" Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о худшем сценарии для Китая в торговой войне с Трампом.

Также "Комментарии" писали о том, что Медведев тремя словами ответил на ультиматум Трампа относительно Путина.