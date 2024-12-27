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Медведев предложил лидерам одной из стран сыграть в "Игра в кальмара"

Дмитрий Медведев призвал правительство Южной Кореи сыграть в смертельную игру.

сегодня, 11:50
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Slava Kot

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев неожиданно прокомментировал политический кризис в Южной Корее и предложил организовать для местного правительства игру на выживание, представленную в популярном сериале "Игра в кальмара".

Медведев предложил лидерам одной из стран сыграть в "Игра в кальмара"

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев на платформе X отреагировал на недавний импичмент, объявленный премьер-министру Южной Кореи Хан Док Су.

"Южная Корея снова в деле: один импичмент следует за другим! С таким же успехом можно начать "Игру в кальмара" для правительства. Наш попкорн готов!", — написал Медведев.

Политическая ситуация в Южной Корее обострилась после того, как президент Юн Сук Ель 3 декабря объявил введение военного положения, что вызвало резкое сопротивление парламента. В результате Сук Ель был отстранен от исполнения обязанностей из-за импичмента. Временно его обязанности взял на себя премьер-министр Хан Док Су, однако и он был отстранен 27 декабря.

Популярный южнокорейский сериал "Игра в кальмара" вышел на Netflix в 2021 году и стал мировым феноменом. В нем участники принимают участие в смертельных испытаниях, чтобы получить большой денежный приз, тогда как зрители-олигархи получают удовольствие от их страданий. Недавно вышел второй сезон сериала "Игра в кальмара".

Дмитрий Медведев периодически выражает угрозы разным странам и мировым лидерам, из-за чего СМИ сообщали о возможной зависимости российского политика от алкоголя. Недавно Медведев пригрозил "наказать всю Европу", а также рассказал, когда Россия использует ядерное оружие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сериал "Игра в кальмара 2" имеет сцену после титров.



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