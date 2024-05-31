logo

BTC/USD

67911.02

ETH/USD

3739.29

LTC/USD

83.65

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Медведев предостерег НАТО от легкомыслия: чем на этот раз пригрозил
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев предостерег НАТО от легкомыслия: чем на этот раз пригрозил

Дмитрий Медведев в очередной раз устроил «ядерную истерию» на фоне того, что страны НАТО могут разрешить Украине бить их оружием по территории РФ

сегодня, 12:30
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Запад может просчитаться в своих прогнозах и убеждениях, когда полагает, что Россия никогда не использует против Украины или некоторых стран НАТО тактическое ядерное оружие, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев предостерег НАТО от легкомыслия: чем на этот раз пригрозил

Дмитрий Медведев

"С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал",
- заявил Медведев.

При этом российский чиновник заявил, что, дескать, речь не идут о якобы "ядреном запугивании" или "ядерном блефе".

Также он добавил, что конфликт России со странами Запада развивается по самому плохому сценарию.

"Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто",
— заявил Медведев.

При этом он "предостерег" натовских чиновников от легкомысленных прогнозов о том, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против Украины и тем более отдельных стран НАТО, и добавил, что якобы жизнь – гораздо страшнее.

"Еще несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались",
— заявил Медведев.

Вся эта ядерная истерия Медведева связана с тем, что Украина может получить разрешение от стран НАТО бить их оружием по территории России.

Портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине прекрасно знают, откуда обстреливают Харьков враги и могут уничтожить ЗРК тем оружием, которое есть у Сил обороны, но для этого нужна политическая воля.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости