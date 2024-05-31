Медведев предостерег НАТО от легкомыслия: чем на этот раз пригрозил

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Ткачик Олеся
Запад может просчитаться в своих прогнозах и убеждениях, когда полагает, что Россия никогда не использует против Украины или некоторых стран НАТО тактическое ядерное оружие, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев
При этом российский чиновник заявил, что, дескать, речь не идут о якобы "ядреном запугивании" или "ядерном блефе".
Также он добавил, что конфликт России со странами Запада развивается по самому плохому сценарию.
При этом он "предостерег" натовских чиновников от легкомысленных прогнозов о том, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против Украины и тем более отдельных стран НАТО, и добавил, что якобы жизнь – гораздо страшнее.
Вся эта ядерная истерия Медведева связана с тем, что Украина может получить разрешение от стран НАТО бить их оружием по территории России.
Портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине прекрасно знают, откуда обстреливают Харьков враги и могут уничтожить ЗРК тем оружием, которое есть у Сил обороны, но для этого нужна политическая воля.
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