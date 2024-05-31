Медведев предостерег НАТО от легкомыслия: чем на этот раз пригрозил

Запад может просчитаться в своих прогнозах и убеждениях, когда полагает, что Россия никогда не использует против Украины или некоторых стран НАТО тактическое ядерное оружие, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев

"С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал", - заявил Медведев.

При этом российский чиновник заявил, что, дескать, речь не идут о якобы "ядреном запугивании" или "ядерном блефе".

Также он добавил, что конфликт России со странами Запада развивается по самому плохому сценарию.

"Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто", — заявил Медведев.

При этом он "предостерег" натовских чиновников от легкомысленных прогнозов о том, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против Украины и тем более отдельных стран НАТО, и добавил, что якобы жизнь – гораздо страшнее.

"Еще несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались", — заявил Медведев.

Вся эта ядерная истерия Медведева связана с тем, что Украина может получить разрешение от стран НАТО бить их оружием по территории России.

Портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине прекрасно знают, откуда обстреливают Харьков враги и могут уничтожить ЗРК тем оружием, которое есть у Сил обороны, но для этого нужна политическая воля.



