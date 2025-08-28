Медведев пригрозил Австрии из-за вступления в НАТО

Россия заявила о готовности помешать возможному вступлению Австрии в НАТО. Бывший президент РФ, а ныне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Вене "контрмерами" и заявил, что Москва якобы имеет право наложить вето на такое решение.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Медведев в статье в пропагандистском издании RT обвинил австрийские власти в намерениях отказаться от нейтралитета якобы под давлением ЕС. Российский политик утверждает, что нейтральный статус Австрии закреплен международными договорами 1955 года, в частности Московским меморандумом.

По его словам, Австрия не может в одностороннем порядке отказаться от своих обязательств по нейтралитету. Для этого якобы нужно согласие всех государств-гарантов, включая Россию. Благодаря этому, по мнению Медведева, Москва имеет право наложить вето на вступление в НАТО.

"Что в этой ситуации делать Москве, которая, по сути, является одним из создателей современной Австрийской Республики? В первую очередь дать по рукам зарвавшиеся любителям военной истерии в международно-правовой плоскости", — пригрозил Медведев.

Медведев утверждает, что отказ от нейтралитета "уничтожит правовой фундамент австрийской государственности" и лишит страну статуса мирового центра дипломатии. Также российский политик предложил перенести штаб-квартиры международных организаций ООН, МАГАТЭ и ОПЕК из Вены в другие страны, в частности в Глобальный Юг.

Отметим, что дискуссия об отказе от нейтралитета Австрии обострилась после полномасштабного вторжения России в Украину. В июле министерша иностранных дел страны Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности обсудить вопрос вступления Австрии в НАТО, хотя подчеркнула, что идея не имеет большой поддержки среди австрийцев.

