Медведев пригрозил двум странам Европы: ядерные учения проводятся из-за них

Как заявил Дмитрий Медведев, целью ядерных учений, проведение которых запланировано в России, является отработка ответа на возможные атаки российской территории западным оружием.

Дмитрий Медведев

В этом контексте Медведев напомнил, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины наносить удары британскими ракетами по территории РФ. При этом Медведев почему-то считает, что запусками британских Storm Shadow и французских SCALP-EG управляют не украинские военные, а британские и французские.

Именно из-за этого бреда Медведев выдал очередную порцию угроз. Он заявил, что при определенных обстоятельствах ответ за такие действия полетит не только в Киев.

"И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки — цель запланированных учений", — заявил Медведев.

При этом известно, что днем ранее кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ и Беларусь приступили к совместной подготовке к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия. По его словам, эти учения пройдут в три этапа, на втором – к учениям присоединяться беларусы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывали, что в РФ активизировали ядерный шантаж. В Минобороны страны-агрессора сообщили, что диктатор Путин поручил провести учения по использованию тактического ядерного оружия. При этом в украинской разведке заявили о том, что речь идет просто о словах и очередном шантаже, который звучал от РФ много раз.

Также эксперты считают Путина трусом, который не использует ядерное оружие, поскольку он является трусом.



