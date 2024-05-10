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Медведев пригрозил двум странам Европы: ядерные учения проводятся из-за них

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что РФ на ядерных учениях будет отрабатывать «ответ» Британии и Франции, если их ракеты полетят на территорию России

сегодня, 18:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил Дмитрий Медведев, целью ядерных учений, проведение которых запланировано в России, является отработка ответа на возможные атаки российской территории западным оружием.

Медведев пригрозил двум странам Европы: ядерные учения проводятся из-за них

Дмитрий Медведев

В этом контексте Медведев напомнил, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины наносить удары британскими ракетами по территории РФ. При этом Медведев почему-то считает, что запусками британских Storm Shadow и французских SCALP-EG управляют не украинские военные, а британские и французские.

Именно из-за этого бреда Медведев выдал очередную порцию угроз. Он заявил, что при определенных обстоятельствах ответ за такие действия полетит не только в Киев.

"И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки — цель запланированных учений",
— заявил Медведев.

При этом известно, что днем ранее кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ и Беларусь приступили к совместной подготовке к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия. По его словам, эти учения пройдут в три этапа, на втором – к учениям присоединяться беларусы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывали, что в РФ активизировали ядерный шантаж. В Минобороны страны-агрессора сообщили, что диктатор Путин поручил провести учения по использованию тактического ядерного оружия. При этом в украинской разведке заявили о том, что речь идет просто о словах и очередном шантаже, который звучал от РФ много раз.

Также эксперты считают Путина трусом, который не использует ядерное оружие, поскольку он является трусом.




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/492
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