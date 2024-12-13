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Медведев пригрозил полным уничтожением Украины: назвал российскую альтернативу

В новых пропагандистских тезисах Медведев предлагает украинцам отказаться от собственной идентичности.

сегодня, 15:15
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Slava Kot

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Украины якобы всего два варианта, один из которых предусматривает возможность полного уничтожения. Другой, по словам Медведева – это "быть с Россией". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Медведев пригрозил полным уничтожением Украины: назвал российскую альтернативу

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев после визита в Китай опубликовал статью в журнале "Международная жизнь", где выдвигает пропагандистские тезисы Кремля на примере Китая и Тайваня. Также в этом контексте Медведев упоминает об Украине, описывая, по его мнению, два варианта будущего.

"Сегодня перед Украиной стоит выбор – быть с Россией или совсем исчезнуть с карты мира", – заявил Медведев.

По его словам, украинскому народу нужно отказаться от собственной идентичности и быть "малоросами", как того нуждаются в Кремле.

"От украинцев не нужно класть "ни душу, ни тело" за свою свободу. Им следует утихомирить гордыню "инаковости", отказаться от противопоставления себя общероссийскому проекту и изгнать демонов политического украинства. Наша задача — помочь жителям Малороссии и Новороссии построить Украину без мрака "украинства". Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом плане", — пишет Медведев.

Медведев угрожает, что если Украина не примет условия и политику Москвы, то "навсегда исчезнет с карты мира" подобно исчезновению Маньчжурского государства. Далее заместитель председателя Совета безопасности РФ продолжает нарративы Кремля, утверждая, что "россияне и украинцы — один народ", а такие украинские деятели за борьбу за независимость, как Мазепа, Выговский, Бандера и Скоропадский, не смогли противостоять РФ в ее политике в отношении Украины.

"Несмотря на совершенно разный характер украинского и тайваньского вопросов… доказывает их искусственное происхождение с участием иностранных деструктивных сил, прежде всего США и Евросоюза. Однако оторванные от реальности авантюры рано или поздно заканчиваются военными провалами, а мятежные провинции снова оказываются дома", — считает Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев заявлял о "готовности" России к переговорам.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, привезшем Си Цзиньпину личное послание от Путина.



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