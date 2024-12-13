Медведев пригрозил полным уничтожением Украины: назвал российскую альтернативу

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Slava Kot
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Украины якобы всего два варианта, один из которых предусматривает возможность полного уничтожения. Другой, по словам Медведева – это "быть с Россией". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев после визита в Китай опубликовал статью в журнале "Международная жизнь", где выдвигает пропагандистские тезисы Кремля на примере Китая и Тайваня. Также в этом контексте Медведев упоминает об Украине, описывая, по его мнению, два варианта будущего.
По его словам, украинскому народу нужно отказаться от собственной идентичности и быть "малоросами", как того нуждаются в Кремле.
Медведев угрожает, что если Украина не примет условия и политику Москвы, то "навсегда исчезнет с карты мира" подобно исчезновению Маньчжурского государства. Далее заместитель председателя Совета безопасности РФ продолжает нарративы Кремля, утверждая, что "россияне и украинцы — один народ", а такие украинские деятели за борьбу за независимость, как Мазепа, Выговский, Бандера и Скоропадский, не смогли противостоять РФ в ее политике в отношении Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев заявлял о "готовности" России к переговорам.
Также "Комментарии" писали о Медведеве, привезшем Си Цзиньпину личное послание от Путина.
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