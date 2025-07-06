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Медведев пригрозил Рютте ссылкой в Сибирь после заявлений о нападении России на НАТО

Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Марка Рютте о сотрудничестве России и Китая против НАТО.

6 июля 2025, 07:48
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Slava Kot

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен учить русский язык, ведь в будущем может оказаться в одном из сибирских лагерей.

Медведев пригрозил Рютте ссылкой в Сибирь после заявлений о нападении России на НАТО

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев отреагировал на заявление Марка Рютте, который отметил, что Китай может помочь России атаковать страны НАТО, чтобы в этот момент самому совершить нападение на Тайвань.

"Генсек Рютте явно наелся слишком много галлюциногенных грибов, любимых голландцами. Он видит сговор между Китаем и Россией по Тайваню, а затем нападение России на Европу. Но в одном он прав: ему стоит выучить русский. Он может пригодиться в сибирском лагере", — написал Медведев.

В интервью The New York Times генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может привлечь Россию для полномасштабного нападения на страны Европы, чтобы отвлечь США от Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, Китай может предпринять такой сценарий, чтобы беспрепятственно атаковать Тайвань.

Марк Рютте призвал предотвратить такие действия Путина в будущем, увеличив защиту Альянса. Генсек считает, что нужно, чтобы атака России на НАТО стала " суицидальной" для Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Медведев отреагировал на атаку США по Ирану списком из 10 пунктов. По его словам, после атаки по ядерным объектам Дональд Трамп упустил шанс выиграть Нобелевскую премию, а союзники Ирана могут передать Тегерану ядерные разработки.

Также "Комментарии" писали, что вице-президент Вэнс ответил на критику Медведева об атаке США на Иран.



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