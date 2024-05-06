Медведев пригрозил трем странам катастрофой за поддержку Украины

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил странам, которые согласятся отправить свои войска в Украину. По его словам, Россия будет наносить удары по таким странам.



Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, представителей Конгресса США, британских политиков, чиновников из Польши и стран Балтии, указывающих на возможность отправить свои войска в Украину, а также разрешающие использовать свое оружие для ударов по территории РФ.

"Отправка своих войск на территорию Украины повлечет за собой прямое вступление их стран в войну, на которую нам придется отвечать. И, к сожалению, не на территории Украины", — угрожает Медведев.

На этом пропагандистские заявления Дмитрия Медведева не закончились, и российский политик озвучил новые угрозы России, касающиеся "мировой катастрофы".

"В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг-стрит-10. Наступит мировая катастрофа", — сказал Медведев и добавил, что Россия начинает подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США считают, что в случае поражения Украины на войне против России, Вашингтону придется отправлять свои войска в зону боевых действий. Это связано с тем, что российский диктатор Владимир Путин не остановит агрессию на Украине.

Также "Комментарии" писали, что президент Франции Эммануэль Макрон обрадовался реакции России на его заявления о возможности отправить западные войска в Украину.