Медведев пригрозил трем странам катастрофой за поддержку Украины

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Slava Kot
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил странам, которые согласятся отправить свои войска в Украину. По его словам, Россия будет наносить удары по таким странам.
Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, представителей Конгресса США, британских политиков, чиновников из Польши и стран Балтии, указывающих на возможность отправить свои войска в Украину, а также разрешающие использовать свое оружие для ударов по территории РФ.
На этом пропагандистские заявления Дмитрия Медведева не закончились, и российский политик озвучил новые угрозы России, касающиеся "мировой катастрофы".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США считают, что в случае поражения Украины на войне против России, Вашингтону придется отправлять свои войска в зону боевых действий. Это связано с тем, что российский диктатор Владимир Путин не остановит агрессию на Украине.
Также "Комментарии" писали, что президент Франции Эммануэль Макрон обрадовался реакции России на его заявления о возможности отправить западные войска в Украину.
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