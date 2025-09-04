Медведев пригрозил Украине оккупировать "дополнительные территории"

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Великобритания предоставила Украине военную помощь более чем на 1,3 миллиарда долларов, использовав замороженные российские активы. Это решение вызвало истерическую реакцию заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который в очередной раз отличился угрозами и оскорблениями.
Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми подтвердил, что именно эти средства были направлены на поддержку Украины. В ответ Медведев в своем Telegram-канале позволил себе оскорбительные высказывания, назвав британского дипломата "английским придурком".
Далее он перешел к территориальным угрозам, заявив, что "вернуть" эти активы Москва сможет только в "натуральной форме", то есть за счет находящихся там украинских земель и имущества.
Кроме того, политик добавил, что любое использование замороженных российских активов или доходов от них должно "конвертироваться" для РФ в "дополнительные территории" и другие ресурсы Украины. В своих заявлениях он даже упомянул о "ценностях Британской Короны", намекнув, что часть из них может находиться в России.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев нашел новую причину начала СВО . Причины начала так называемой спецоперации России на территории Украины варьируются — называли НАТО, защиту русского языка, защиту населения. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о еще одной.По его словам, спецоперация началась, в том числе, из-за "трещины" в миропорядке, сложившемся после Второй мировой войны, пишет российское издание “ТАСС”.