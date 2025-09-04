

Великобритания предоставила Украине военную помощь более чем на 1,3 миллиарда долларов, использовав замороженные российские активы. Это решение вызвало истерическую реакцию заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который в очередной раз отличился угрозами и оскорблениями.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми подтвердил, что именно эти средства были направлены на поддержку Украины. В ответ Медведев в своем Telegram-канале позволил себе оскорбительные высказывания, назвав британского дипломата "английским придурком".

"Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушения, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине", – написал Медведев.

Далее он перешел к территориальным угрозам, заявив, что "вернуть" эти активы Москва сможет только в "натуральной форме", то есть за счет находящихся там украинских земель и имущества.

Кроме того, политик добавил, что любое использование замороженных российских активов или доходов от них должно "конвертироваться" для РФ в "дополнительные территории" и другие ресурсы Украины. В своих заявлениях он даже упомянул о "ценностях Британской Короны", намекнув, что часть из них может находиться в России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев нашел новую причину начала СВО . Причины начала так называемой спецоперации России на территории Украины варьируются — называли НАТО, защиту русского языка, защиту населения. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о еще одной.

По его словам, спецоперация началась, в том числе, из-за "трещины" в миропорядке, сложившемся после Второй мировой войны, пишет российское издание “ТАСС”.

"Когда уроки великой кровавой войны были забыты, память павших была забыта, а на передний план были выставлены ценности, абсолютно неприемлемые для большинства людей на нашей планете", — отметил он.

