Главная Новости Мир Россия Медведев пригрозил Украине оккупировать "дополнительные территории"
НОВОСТИ

Медведев пригрозил Украине оккупировать "дополнительные территории"

Медведева возмутила помощь Украине в 1,3 миллиарда долларов из российских замороженных активов.

4 сентября 2025, 19:31
Автор:
avatar

Лиля Воробьева


Великобритания предоставила Украине военную помощь более чем на 1,3 миллиарда долларов, использовав замороженные российские активы. Это решение вызвало истерическую реакцию заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который в очередной раз отличился угрозами и оскорблениями.

Медведев пригрозил Украине оккупировать "дополнительные территории"

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми подтвердил, что именно эти средства были направлены на поддержку Украины. В ответ Медведев в своем Telegram-канале позволил себе оскорбительные высказывания, назвав британского дипломата "английским придурком".

"Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушения, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине", – написал Медведев.

Далее он перешел к территориальным угрозам, заявив, что "вернуть" эти активы Москва сможет только в "натуральной форме", то есть за счет находящихся там украинских земель и имущества.

Кроме того, политик добавил, что любое использование замороженных российских активов или доходов от них должно "конвертироваться" для РФ в "дополнительные территории" и другие ресурсы Украины. В своих заявлениях он даже упомянул о "ценностях Британской Короны", намекнув, что часть из них может находиться в России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев нашел новую причину начала СВО . Причины начала так называемой спецоперации России на территории Украины варьируются — называли НАТО, защиту русского языка, защиту населения. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о еще одной.

По его словам, спецоперация началась, в том числе, из-за "трещины" в миропорядке, сложившемся после Второй мировой войны, пишет российское издание “ТАСС”.

"Когда уроки великой кровавой войны были забыты, память павших была забыта, а на передний план были выставлены ценности, абсолютно неприемлемые для большинства людей на нашей планете", — отметил он.



