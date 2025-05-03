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Медведев пригрозил уничтожением Украины: назвал конкретную дату

Медведев угрожает, что в Украине не наступит 10 мая, если что-нибудь произойдет в России на День победы.

3 мая 2025, 15:55 comments2322
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Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского отвергнуть трехдневное "перемирие" российского диктатора Владимира Путина на День победы.

Медведев пригрозил уничтожением Украины: назвал конкретную дату

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев отреагировал на заявление Зеленского, в котором президент Украины не согласился принять "перемирие" Путина с 8 по 10 мая. Кроме того, Зеленский указал, что не может обеспечить безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Россию 9 мая, ведь это российская территория.

"Зеленский заявил, что исключает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве", — сказал Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ пригрозил, что в случае атаки по России на День победы Москва может уничтожить Украину.

"А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Он понимает, что в случае реальной провокации в День победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", — добавил Медведев.

Напомним, что Владимир Зеленский в ответ на трехдневное "перемирие" Путина предложил российскому диктатору прекратить огонь на 30 дней. Как пояснил президент, это стало б первым шагом к окончанию войны в Украине. На это предложение в Кремле не ответили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на предложение Зеленского по поводу перемирия. Также спикер МИД Мария Захарова прокомментировала решение президента отвергнуть инициативу Путина относительно "перемирия" на День победы.

Также "Комментарии" писали, что Медведев бурно ответил на слова Трампа о победе США во Второй мировой войне.



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