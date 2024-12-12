Медведев привез Си Цзиньпину личное послание Путина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что передаст лидеру Китая Си Цзиньпину "личное послание" от российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев совершил двухдневный визит в КНР, где встретился с китайскими чиновниками, в частности, лидером Китая Си Цзиньпином. По его словам, он передал ему "личное послание" от Путина.

"Два года назад такая встреча была, и сейчас она также проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам поздравления, лучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него", — сказал Медведев во время разговора с Си Цзиньпином.

Перед визитом Медведева представитель Кремля Песков заявил, что отношения между Китаем и Россией строятся на основе особого привилегированного стратегического партнерства. По его словам, Россию не волнует, что Китай и США ведут торговую войну. Песков назвал это "внутренними американскими делами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что китайский лидер Си Цзиньпин сделал предупреждение избранному президенту США Дональду Трампу. По словам Цзиньпина, ограничения, которые планирует ввести Трамп, противоречат историческим тенденциям и экономическим законам, от которых "победителей не будет". Лидер КНР подчеркнул, что только "когда Китаю хорошо, мир может быть хорошим".

Также "Комментарии" писали о заявлении Медведева, где он пригрозил ядерным оружием и намекнул, что вскоре может начаться война России с НАТО. Так, бывший президент РФ отреагировал на удары по России американскими ракетами.