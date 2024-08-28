Медведев признался как Россия использует Telegram против Украины

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Кремль использует мессенджер Telegram для распространения своей пропаганды среди украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Медведев о Telegram. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев во время встречи с кандидатами от путинской партии "Единая Россия" рассказал, как Кремль использует Telegram в своих целях против Украины. По его словам, благодаря мессенджеру Россия может влиять на "рядового украинца".

"Материалы, которые мы там публикуем, доходят до восприятия рядового украинца. И у него тоже начинаются мыслительные процессы, которые несколько иначе, чем показывают у них по телевизору. Поэтому это очевидно политическая история", — сказал Медведев.

Российский политик отметил, что Telegram является одним из самых популярных средств коммуникации среди россиян, в том числе участвующих в войне и находящихся на территории Украины.

В ходе выступления Дмитрий Медведев также прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции. По его словам, "наличие преступной деятельности в Telegram не означает, что она была одобрена основателем мессенджера Павлом Дуровым".

Напомним, что 24 августа Павел Дуров был арестован в аэропорту близ Парижа. По данным французских СМИ, его обвиняют в нежелании сотрудничать по модерации на платформе, где совершались различные преступления, в частности, продажа наркотиков, торговля людьми и другое.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону бежать из страны из-за ареста Павла Дурова.

Также "Комментарии" писали о том, что арест Дурова стал провалом окружения Путина и о том, какие риски он может нести для Кремля.