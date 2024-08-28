logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Медведев признался как Россия использует Telegram против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев признался как Россия использует Telegram против Украины

Дмитрий Медведев заявил, что Россия использует Telegram для влияния на украинцев.

сегодня, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Кремль использует мессенджер Telegram для распространения своей пропаганды среди украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Медведев признался как Россия использует Telegram против Украины

Медведев о Telegram. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев во время встречи с кандидатами от путинской партии "Единая Россия" рассказал, как Кремль использует Telegram в своих целях против Украины. По его словам, благодаря мессенджеру Россия может влиять на "рядового украинца".

"Материалы, которые мы там публикуем, доходят до восприятия рядового украинца. И у него тоже начинаются мыслительные процессы, которые несколько иначе, чем показывают у них по телевизору. Поэтому это очевидно политическая история", — сказал Медведев.

Российский политик отметил, что Telegram является одним из самых популярных средств коммуникации среди россиян, в том числе участвующих в войне и находящихся на территории Украины.

В ходе выступления Дмитрий Медведев также прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции. По его словам, "наличие преступной деятельности в Telegram не означает, что она была одобрена основателем мессенджера Павлом Дуровым".

Напомним, что 24 августа Павел Дуров был арестован в аэропорту близ Парижа. По данным французских СМИ, его обвиняют в нежелании сотрудничать по модерации на платформе, где совершались различные преступления, в частности, продажа наркотиков, торговля людьми и другое.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону бежать из страны из-за ареста Павла Дурова.

Также "Комментарии" писали о том, что арест Дурова стал провалом окружения Путина и о том, какие риски он может нести для Кремля.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости