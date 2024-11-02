Медведев рассказал, когда Россия будет готова применить ядерное оружие

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что Россия может применить ядерное оружие. По его словам, Кремль может нанести ядерный удар, если будет угроза безопасности или существованию России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев дал интервью российскому пропагандистскому каналу RT, в котором прокомментировал выборы США. Сначала Медведев сказал, что Москве безразлично, какой кандидат победит на выборах. Однако российский политик добавил, что существует разница в том, как Трамп и Харрис относятся к поддержке Украины в войне.

"Все-таки разница есть. Это будет очень плохой выбор, потому что это дорога в ад, это реально дорога к третьей мировой войне", — пригрозил Медведев, если США будет продолжать поддержку Украины.

Далее заместитель председателя Совета Безопасности РФ заявил, что каждый лидер страны должен защищать свою страну, поэтому Россия может использовать ядерное оружие в таком случае.

"Каждый человек, вступающий в должность президента ядерной страны, по сути, берет на себя это обязательство защищать страну до последнего. Это касается и Российской Федерации", — сказал Медведев.

Дмитрий Медведев снова пригрозил сказав, что США "заблуждаются", если считают, что "Россия не перейдет границу в плане использования ядерного оружия, если речь пойдет об угрозе ее существования".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили, передает ли Россия ядерные технологии Северной Кореи за солдат для войны в Украине.

Также "Комментарии" писали об угрозах Медведева президенту Франции. По словам российского политика, Эммануэль Макрон должен бежать из страны.