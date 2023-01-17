Медведев с угрозами отреагировал на инициативу Дуды по сбору танковой коалиции для Украины

Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев с угрозами отреагировал на инициативу польского президента Дуды, который в Давосе заявил, что собирает коалицию стран, которые передадут Украине немецкие танки "Леопард".

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Российский политик цинично заявил, что раньше на форуме говорили об экономике. Но обрадовался, что там нет россиян и китайцев, оправдавшись, что в этом году туда представителей России совсем не пригласили.

"На давосском форуме обсуждают... Поставки танков на Украину. Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву. Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономика и так далее. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса",- заявил истерически он.

Соратник Путина заявил, что танковая коалиция приблизит " долгожданный для пшеков раздел Украины на части".

"Надеются наверняка, что "танковая коалиция" приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части. Но тогда не коалицию нужно создавать, а составить бумагу коллективную. Для капитуляции прогнившего киевского режима с целью сохранения граждан. И о будущей конфигурации того, что останется от Независимой ",- сказал он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что о чем говорит отсутствие в Давосе России . В Давосе (Швейцария) с 16 по 20 января состоится Всемирный экономический форум. В этом году тема – "Сотрудничество в раздробленном мире", в рамках которой будут рассматриваться текущие кризисы (включая войну в Украине) и пути их разрешения. Украинский дипломат, более 30 лет посвятивший установлению и развитию украинской внешнеполитической службы, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объясняет то , что там на этот раз не будет российских представителей, по мнению дипломата, является отражением того, что в мире понимают, насколько деструктивной есть политика РФ не только в отношении Украины (поэтому это просто преступная война), но и в контексте глобальной экономики.

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