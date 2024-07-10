Медведев сделал безумное заявление, что после переговоров война в Украине не закончится: какие планы у Кремля

Бывший президент России Дмитрий Медведев опять опубликовал истерическое сообщение в своих социальных сетях. В этот раз он касается возможных переговоров между Украиной и Россией.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Об этом Медведев написал в своем телеграмм-канале.

Он утверждает, что переговоры практически невозможны из-за "раздутого тщеславия", угроз со стороны так называемых "радикальных нацистов" и поддержки Запада.

“Изменение декораций в США способно внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу. Вопрос, выгодно ли это России? Считаю, что категорически нет. Наша страна на разных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших условиях. Они просты – признание итогов СВО, зафиксированных в Конституции России, и отказ от приема Украины в Альянс. В последний раз об этом сказал Президент России, выступая в МИДе”, — написал экспрезидент РФ.

В то же время, он заявляет, что России нужно быть "максимально осторожной". Но интересно, что он в своем сообщении традиционно обвиняет Украину в том, что постоянно делает сама Россия.

“Сами переговоры к моменту явно выраженного намерения киевского режима капитулировать будут только передышкой для врага с целью пополнения военного и человеческого потенциала. Декларации Украины об отказе от вступления в НАТО сами по себе ни к чему не приведут. Если все же произойдет, в Киеве скоро начнется новая, третья кровавая площадь, которая сметет нынешнюю хунту и приведет к власти еще более радикальную”, — заявил Медведев.

По его мнению, "только тогда могут сложиться условия для переговоров, включая вопросы капитуляции". Однако он открыто говорит и о том, что даже после переговоров и прекращения войны так называемая СВО не закончится и РФ продолжит терроризировать украинское общество.

“Но это не будет концом военной операции России. Даже подписав бумаги и приняв поражение, часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемой западными врагами России. И тогда придет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровской квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть землю в лоно земли Русской”, — сказал Медведев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, когда между Украиной и РФ могут состояться мирные переговоры