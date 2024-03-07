Медведев сделал безумное заявление и расстроился, что Зеленского не убили в Одессе

Заместитель главы Совбеза РФ, ближайший соратник российского президента Дмитрий Медведев высказался о вчерашнем удар ракетой по территории Одесского порта, сообщив, что цель планировалась заранее.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

В собственном Telegram-канале Медведев сообщил, что 6 марта целились российской ракетой из Кремля в Одессе не на приехавший сюда кортеж президента Украины Владимира Зеленского, чтобы провести встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Замглавы российского Совбеза отмечает, что при желании захватчики в этот день могли попасть в украинского президента, но планировался удар с другой целью. "Была бы цель поставлена — попали бы... Но вот жаль все равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу (Зеленского – ред.)", — утверждает скандалист из РФ.

Не обошлось в тексте без оскорблений со стороны Медведева. Он обидел украинского президента, назвав "кровавым паяцом" и "слепым антироссийским оружием".

Напомним, что "Комментарии" писал о том, что российские кафиры атаковали Одессу во время визита Зеленского. Сегодня российские оккупанты атаковали Одессу. Греческое издание Protothema сообщает, что враг ударил баллистикой в 150 метрах от локации, где президент Украины Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Одессе погибли и ранены в результате атаки по городу.

Отметим, что взрыв прогремел в среду бела дня, когда греческая делегация уже была в Одессе. Местные телеграмма-каналы опубликовали, что одесситы заметили кортеж в центре.

