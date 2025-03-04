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Медведев сделал дерзкое заявление о прекращении помощи от США

Дмитрий Медведев призвал Европу усыпить Украину, как "бешеного пса".

4 марта 2025, 16:22
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Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, известный своими абсурдными и экспрессивными заявлениями, отреагировал на решение президента США Дональда Трампа остановить военную помощь для Украины. Медведев назвал Украину "блохастым псом", которого нужно усыпить.

Медведев сделал дерзкое заявление о прекращении помощи от США

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине и якобы таким образом, он хочет "убедиться, что это способствует разрешению" конфликта между Украиной и Россией.

Дмитрий Медведев прокомментировал это решение на платформе X, указав, что после остановки помощи от США Европа не сможет спасти Украину.

"Администрация Трампа больше не хочет кормить нацистскую дворнягу в Киеве. Блохастого пса подхватила дряхлая Европа, радостно восклицая: "Моя собачка"! Зря, бешеный пес-паразит опасен. Поэтому лучше тихонько, без страданий усыпить его", — заявил Медведев.

Bloomberg и "Голос Америки" сообщили, что остановка военной помощи Украине касается не только оружия, находящегося на складах в США, а также и следующего в Украину, в том числе, которое находится на складах в Польше. Эту информацию также подтвердил польский премьер Дональд Туск, отметивший, что Вашингтон принял решение без консультаций с союзниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на прекращение военной помощи США для Украины. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что это шаг, который может побуждать Украину двигаться в сторону мирного процесса.

Также "Комментарии" писали о том, как в США прокомментировали решение Трампа остановить помощь Украине демократы и республиканцы.



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Источник: https://x.com/MedvedevRussiaE/status/1896867057167392968
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