Медведев сделал дерзкое заявление о прекращении помощи от США

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, известный своими абсурдными и экспрессивными заявлениями, отреагировал на решение президента США Дональда Трампа остановить военную помощь для Украины. Медведев назвал Украину "блохастым псом", которого нужно усыпить.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине и якобы таким образом, он хочет "убедиться, что это способствует разрешению" конфликта между Украиной и Россией.

Дмитрий Медведев прокомментировал это решение на платформе X, указав, что после остановки помощи от США Европа не сможет спасти Украину.

"Администрация Трампа больше не хочет кормить нацистскую дворнягу в Киеве. Блохастого пса подхватила дряхлая Европа, радостно восклицая: "Моя собачка"! Зря, бешеный пес-паразит опасен. Поэтому лучше тихонько, без страданий усыпить его", — заявил Медведев.

Bloomberg и "Голос Америки" сообщили, что остановка военной помощи Украине касается не только оружия, находящегося на складах в США, а также и следующего в Украину, в том числе, которое находится на складах в Польше. Эту информацию также подтвердил польский премьер Дональд Туск, отметивший, что Вашингтон принял решение без консультаций с союзниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на прекращение военной помощи США для Украины. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что это шаг, который может побуждать Украину двигаться в сторону мирного процесса.

Также "Комментарии" писали о том, как в США прокомментировали решение Трампа остановить помощь Украине демократы и республиканцы.