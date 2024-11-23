Медведев сделал громкое заявление: когда Кремль нажмет на "ядерную кнопку"

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Черновалова Кристина
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза России, заявил, что применение ядерного оружия Кремлем возможно только в чрезвычайной ситуации. В своем интервью телеканалу Al Arabiya он подчеркнул, что у российского руководства нет "сумасшедших" и не рассматривает такого сценария как вероятный.
Заявление Медведева: ядерное оружие не исключено
Медведев подчеркнул, что Россия изменила свою ядерную доктрину с учетом современных рисков и угроз. Однако Москва оставляет использование ядерного оружия только как крайний вариант.
В своей речи Медведев также обвинил НАТО в "полном вовлечении" в войну в Украине. Он заявил, что Альянс продолжает "разжигать" конфликт и препятствует его завершению. По словам представителя Кремля, если эскалация со стороны НАТО будет продолжаться, дальнейшее развитие событий может оказаться непредсказуемым.
Ранее "Комментарии" писали, что очередной миф Кремля о "непобедимости" российских ракет "Орешник" разрушен. По словам эксперта по ядерному вооружению Фабиана Хоффманна, современные противоракетные системы могут успешно обезвредить этот тип баллистических ракет. В своем заявлении он отметил, что такие комплексы как SM-3, Aegis Ashore, Arrow 3 и THAAD имеют достаточные возможности для перехвата даже сложных угроз.
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