Медведев сделал громкое заявление: когда Кремль нажмет на "ядерную кнопку"

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза России, заявил, что применение ядерного оружия Кремлем возможно только в чрезвычайной ситуации. В своем интервью телеканалу Al Arabiya он подчеркнул, что у российского руководства нет "сумасшедших" и не рассматривает такого сценария как вероятный.

Заявление Медведева: ядерное оружие не исключено

Медведев подчеркнул, что Россия изменила свою ядерную доктрину с учетом современных рисков и угроз. Однако Москва оставляет использование ядерного оружия только как крайний вариант.

“Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-нибудь произошло. Безумных в руководстве России нет”, – заявил Медведев .

В своей речи Медведев также обвинил НАТО в "полном вовлечении" в войну в Украине. Он заявил, что Альянс продолжает "разжигать" конфликт и препятствует его завершению. По словам представителя Кремля, если эскалация со стороны НАТО будет продолжаться, дальнейшее развитие событий может оказаться непредсказуемым.

"Если "конфликт" будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку входящие в НАТО государства по сути в полной мере включились в этот "конфликт", – сказал представитель Кремля.

Ранее "Комментарии" писали, что очередной миф Кремля о "непобедимости" российских ракет "Орешник" разрушен. По словам эксперта по ядерному вооружению Фабиана Хоффманна, современные противоракетные системы могут успешно обезвредить этот тип баллистических ракет. В своем заявлении он отметил, что такие комплексы как SM-3, Aegis Ashore, Arrow 3 и THAAD имеют достаточные возможности для перехвата даже сложных угроз.