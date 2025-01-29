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Медведев сказал, на каких условиях Кремль пойдет на переговоры с Киевом

Медведев спрогнозировал, пойдет ли Зеленский на выборы

сегодня, 12:35
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Ткачик Олеся

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы опасно участвовать в выборах, поэтому он будет затягивать переговоры по урегулированию войны.

Медведев сказал, на каких условиях Кремль пойдет на переговоры с Киевом

Переговоры Украины и РФ

По словам Медведева, возможность диалога между Киевом и Москвой существует, но Россия готова к нему только на своих условиях. Он также повторил нарратив Кремля о том, что Зеленский якобы утратил легитимность как глава государства.

Кроме того, российский чиновник выразил мнение, что в случае попытки переизбрания на новый срок Зеленский может либо проиграть выборы, либо стать жертвой западных союзников.

Медведев также заявил, что украинский президент будет якобы затягивать переговорный процесс и будет вводить общество в заблуждение.

"Этот растерянный персонаж в засаленной зеленой майке и дальше будет патологически лгать, всячески тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну", — заявил Медведев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин страшит враждебность к президенту Владимиру Зеленскому, называет его нелегитимным и требует отставки, говорит российский оппозиционный журналист Иван Яковина. По его мнению, это происходит потому, что в феврале 2022 года Зеленский не скрылся из Киева.

"Думаю, Путин страстно завидует восприятию Западом фигуры Зеленского, уважению Европы и США к бывшему артисту-юмористу. Но это не все. Я уверен, что российский диктатор очень боится такого исхода войны, который позволил бы ему самому хоть на мгновение допустить мнение, что Зеленский его одолел", — считает Яковина.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/01/29/24951554.shtml
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