logo

BTC/USD

110862

ETH/USD

4314.33

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Медведев спешно проверяет границы России: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев спешно проверяет границы России: что происходит

Медведев оценил инициативы "коалиции желающих" по Украине

5 сентября 2025, 20:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Накануне в Париже состоялась встреча "коалиции желающих", главной темой которой были гарантии безопасности для Украины. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил инициативы "коалиции желающих" в отношении Украины.

Медведев спешно проверяет границы России: что происходит

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Это чушь собачья. Ересь такая. Вот они собираются и размышляют на тему того, какие гарантии предоставить этой самой Украине. А они сами себе что-то там придумывают, вытягивают из разных мест, потом предъявляют это как гарантии. Никаких последствий у этого не будет”, — цитирует Медведева российское издание “РИА новости”.

Также в России обеспокоились безопасностью собственных границ. Медведев напомнил, что еще три года назад, в августе 2022 года, обсуждали вопросы повышения защищенности госграницы. Но с тех пор, по его словам, произошло много событий. Отметил, что Путин поручил усилить защиту и охрану государственной границы на северо-западе.

"Соседи, к сожалению, а именно страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи нашей территории. Вот мы только что были на границе с Финляндией. Там, если не военная активность, то изо всех сил строятся всякие стены, заградительные сооружения и прочее. Такая инфраструктура подходит для размещения воинских частей”, – рассказал ситуацию Медведев.

По его словам, необходимо повысить надежность защиты государственной границы, обеспечить фортификационное оборудование территорий и регионов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин во время общения с журналистами в Пекине рассказал о своем видении путей завершения войны в Украине. По его словам, есть несколько вариантов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/314837
Теги:

Новости

Все новости