Медведев спешно проверяет границы России: что происходит

Накануне в Париже состоялась встреча "коалиции желающих", главной темой которой были гарантии безопасности для Украины. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил инициативы "коалиции желающих" в отношении Украины.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Это чушь собачья. Ересь такая. Вот они собираются и размышляют на тему того, какие гарантии предоставить этой самой Украине. А они сами себе что-то там придумывают, вытягивают из разных мест, потом предъявляют это как гарантии. Никаких последствий у этого не будет”, — цитирует Медведева российское издание “РИА новости”.

Также в России обеспокоились безопасностью собственных границ. Медведев напомнил, что еще три года назад, в августе 2022 года, обсуждали вопросы повышения защищенности госграницы. Но с тех пор, по его словам, произошло много событий. Отметил, что Путин поручил усилить защиту и охрану государственной границы на северо-западе.

"Соседи, к сожалению, а именно страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи нашей территории. Вот мы только что были на границе с Финляндией. Там, если не военная активность, то изо всех сил строятся всякие стены, заградительные сооружения и прочее. Такая инфраструктура подходит для размещения воинских частей”, – рассказал ситуацию Медведев.

По его словам, необходимо повысить надежность защиты государственной границы, обеспечить фортификационное оборудование территорий и регионов.

