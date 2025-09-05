Медведев спешно проверяет границы России: что происходит

Рубрики
Накануне в Париже состоялась встреча "коалиции желающих", главной темой которой были гарантии безопасности для Украины. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил инициативы "коалиции желающих" в отношении Украины.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Также в России обеспокоились безопасностью собственных границ. Медведев напомнил, что еще три года назад, в августе 2022 года, обсуждали вопросы повышения защищенности госграницы. Но с тех пор, по его словам, произошло много событий. Отметил, что Путин поручил усилить защиту и охрану государственной границы на северо-западе.
По его словам, необходимо повысить надежность защиты государственной границы, обеспечить фортификационное оборудование территорий и регионов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин во время общения с журналистами в Пекине рассказал о своем видении путей завершения войны в Украине. По его словам, есть несколько вариантов.