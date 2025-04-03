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Медведев: Трамп жестко нагнул мировую торговую систему

Медведев высказался о пошлинах США, отметив, что экономика Евросоюза скоро умрет

сегодня, 15:41
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Недилько Ксения

На фоне введения пошлин американским президентом Дональдом Трампом высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который подчеркнул, что для России особо ничего не изменится, потому что против страны-агрессора введены санкции как в США, так и в ЕС.

Медведев: Трамп жестко нагнул мировую торговую систему

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины почти против всего мира. Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые.

А что мы?

Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный. Но мы всё равно развиваемся – и вполне приличными темпами: в первом квартале 2025 года рост около 3%. Поэтому не стоит суетиться. По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывёт труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза.", – отметил Медведев.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на фоне введенных президентом США Дональдом Трампом импортной пошлины немецкий концерн Volkswagen временно останавливает поставки автомобилей в Соединенные Штаты. Как сообщает Wall Street Journal, компания уже сообщила дилерам, что транспортировка машин из Мексики по железной дороге приостановлена, а прибывшие морем из Европы автомобили задержаны в портах.

Производитель назвал это "временной корректировкой" и заявил, что сотрудничает с логистическими компаниями, чтобы наладить доставку, когда ситуация с пошлинами прояснится. "Мы хотим максимально прозрачно пройти этот период неопределенности", — говорится в заявлении VW.



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