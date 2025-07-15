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Медведев тремя словами ответил на ультиматум Трампа

России было безразлично услышать ультиматум Трампа к Путину, заявил Дмитрий Медведев.

15 июля 2025, 10:20 comments1305
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что дает российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней, чтобы начать мирный процесс для окончания войны в Украине. На этот ультиматум отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев, тремя словами указавший, что "России было безразлично" слышать ультиматум Трампа.

Медведев тремя словами ответил на ультиматум Трампа

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал на платформе X свой ответ на угрозы Трампа ввести санкции против России, если Путин не согласится на шаги до окончания войны. По словам Медведева, президент США озвучил лишь "декоративный ультиматум", который Россия серьезно не воспринимает.

"Трамп выдвинул Кремлю декоративный ультиматум. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воюющая Европа была разочарована", — написал Медведев и коротко добавил, что "России было безразлично" на слова Трампа.

Экс-президент РФ редко публикует свои заявления на английском языке и преимущественно использует Telegram. Таким образом Медведев опубликовав свое сообщение на платформе X, явно ожидая реакции США на его сообщение.

Напомним, что Дональд Трамп во время встречи в Белом Доме с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о 50 днях для Путина. В противном случае президент США обещает санкции против России и закупающих российскую нефть. Кроме того, Трамп сделал заявление, что США будут продавать американское оружие Европе, которая будет передавать его Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Медведева на решение Трампа по поставкам оружия Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп фактически позволил Путину делать все, что хочет с Украиной своим решением об ультиматуме к России.



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Источник: https://x.com/MedvedevRussiaE/status/1945003305404424581
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