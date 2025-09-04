Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев снова опубликовал очередную порцию бреда, в его стиле. На этот раз главный приспешник Путина пытается придумать способ, как "насолить" Европе, в частности, Великобритании за то, что она использует замороженные российские активы для военных потребностей Украины.

Медведев угрожает изъять ценности Британской Короны

Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине. Но с учётом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме", – пишет Медведев.

"Великобритания направила Украине $1,3 млрд, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. Об этом сказал английский придурок Лэмми.

Далее он перебирает уже привычные для него угрозы, начиная от военных "достижений" до разграбления ценностей Британской Короны.

"То есть "украинской землёй" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши.)

Так что всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество страны 404. Ну или изъятием ценностей Британской Короны. Их ещё достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России", – пишет россиянин.