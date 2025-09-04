Рубрики
Недилько Ксения
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев снова опубликовал очередную порцию бреда, в его стиле. На этот раз главный приспешник Путина пытается придумать способ, как "насолить" Европе, в частности, Великобритании за то, что она использует замороженные российские активы для военных потребностей Украины.
Медведев угрожает изъять ценности Британской Короны
"Великобритания направила Украине $1,3 млрд, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. Об этом сказал английский придурок Лэмми.
Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине. Но с учётом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме", – пишет Медведев.
Далее он перебирает уже привычные для него угрозы, начиная от военных "достижений" до разграбления ценностей Британской Короны.
"То есть "украинской землёй" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши.)
Так что всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество страны 404. Ну или изъятием ценностей Британской Короны. Их ещё достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России", – пишет россиянин.
