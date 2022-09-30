Медведев угрожает началом Третьей мировой и исчезновением части украинцев

Бывший президент РФ, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на решение о вступлении Украины в НАТО. Кремлевский пропагандист заявил, что украинская заявка ускорит начало третьей мировой войны. Соответствующие заявления Медведев сделал в своем Telegram.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

"Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Великолепная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало Третьей мировой войны",- сказал бывший президент РФ.

Кроме того, он отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что если Украина перестанет бороться, то исчезнет как государство.

"Какой циничный мальчик — ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", — пугает Медведев, но при этом о погибающих россиянах он не вспомнил.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Такую новость глава украинского государства сообщил в видеообращении украинскому народу по итогам заседания СНБО. Президент также отметил, что Украина подает заявку по процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего украинского общества.

Также "Комментарии" писали о том, что говорит заявка Украины в НАТО . Политический эксперт Александр Антонюк считает заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО своевременным и мотивированным шагом. К тому же, продолжает Александр Антонюк, подача заявки на ускоренное вступление нашей страны в НАТО ставит в повестку дня вопрос военно-технической и финансовой помощи Украине со стороны Альянса.

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