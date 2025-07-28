Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова забился в истерике после новых заявлений президента США Дональда Трампа о России, и начал с традиционных угроз и шантажа. Свое заявление он сделал в соцсети X.

Медведев угрожает Трампу войной: что заявил

"Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по дороге Сонного Джо!" – заявил главный приспешник Путина, намекая на предыдущего президента США Джо Байдена.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает свой дедлайн для российского диктатора Владимира Путина до 10-12 дней. Если Кремль не пойдет на соглашение по процессу окончания войны, США будут готовы применить вторичные санкции.

Дональд Трамп во время визита в Великобританию объявил о новом ультиматуме для России и сократил срок дедлайна для Путина наполовину. Если российский диктатор не пойдет на соглашение, то Трамп обещает жесткие санкции для РФ, в том числе вторичные. Они предполагают, что страны, покупающие российскую нефть и газ, получат 100% пошлины от США.

"Мы наложим на Россию вторичные санкции, если не заключим соглашение. Возможно, мы заключим соглашение. Я не знаю. Путин должен заключить соглашение. Россияне и украинцы гибнут беспричинно. РФ потеряла миллион россиян", — сказал Трамп.