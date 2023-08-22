Медведев угрожающе отреагировал на передачу Украине первых истребителей F-16

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Slava Kot
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова главы МИД Германии Анналена Бербок, которая положительно высказалась о передаче самолетов F-16 для Украины.
Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский 20 августа совершил визит в Нидерланды, где стало известно, что Украине предоставят первые истребители F-16. На следующий день Зеленский посетил Данию, также объявившую о передаче Украине западных боевых самолетов.
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На эти события отреагировала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая назвала "это хорошим днем для Украины" и Европы. На эти слова Бербок высказался российский политик Дмитрий Медведев, пригрозив, что для Европы это может стать последним днем.
Кроме того, Медведев повторил нарративы российской пропаганды и назвал украинцев "бандеровскими братьями германских нацистов".
Напомним, что российский политик цинично высказывается на шаги Запада по помощи Украине и постоянно угрожает другим странам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев цинично рассказал о военной агрессии России, указав на наказание националистов. Именно так российский политик отреагировал на 15-ю годовщину вторжения РФ в Грузию.
Также "Комментарии" писали, что Медведев назвал условие, при котором Россия применит ядерное оружие в Украине. И бурно отреагировал на мирные переговоры в Саудовской Аравии, куда не была приглашена Россия.
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