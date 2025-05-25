Медведев выдал новое безумное заявление о "буферной зоне" и показал карту (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)
Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил с очередной угрозой в адрес Украины и ее западных партнеров, заявив, что так называемая "буферная зона", которую Россия намерена создать, может охватить почти всю территорию Украины.
Соответствующее сообщение появилось на странице Медведева в социальной сети Х.
В публикации он обнародовал видео, где территория так называемой "буферной зоны" охватывает практически всю Украину.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России заявили об оккупации в Сумской области и создании "буферной зоны" на границе. Оккупанты заявляют о полном освобождении от ВСУ Курской области и продвижении на границе в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщают на сайте Минобороны РФ со ссылкой на брифинг начальника прессцентра группировки войск РФ "Север" Ярослава Якимкина.
Якимкин заявил, что только за последнюю неделю оккупированы населенные пункты: Марьино и Локня в Сумской области, а также захватчики значительно продвинулись в районе города Волчанск Харьковской области.
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