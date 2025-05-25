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Медведев выдал новое безумное заявление о "буферной зоне" и показал карту (ВИДЕО)

Медведев требует у союзников Украины прекратить оказывать ей военную помощь.

25 мая 2025, 21:40 comments1020
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Лиля Воробьева

Медведев выдал новое безумное заявление о "буферной зоне" и показал карту (ВИДЕО)

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил с очередной угрозой в адрес Украины и ее западных партнеров, заявив, что так называемая "буферная зона", которую Россия намерена создать, может охватить почти всю территорию Украины.

Соответствующее сообщение появилось на странице Медведева в социальной сети Х.

В публикации он обнародовал видео, где территория так называемой "буферной зоны" охватывает практически всю Украину.

"Если военная помощь будет продолжаться бандеровскому режиму, то буферная зона может выглядеть так", — подписал Медведев видеозапись.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России заявили об оккупации в Сумской области и создании "буферной зоны" на границе. Оккупанты заявляют о полном освобождении от ВСУ Курской области и продвижении на границе в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщают на сайте Минобороны РФ со ссылкой на брифинг начальника прессцентра группировки войск РФ "Север" Ярослава Якимкина.

"После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу создания зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации", – сообщил он.

Якимкин заявил, что только за последнюю неделю оккупированы населенные пункты: Марьино и Локня в Сумской области, а также захватчики значительно продвинулись в районе города Волчанск Харьковской области.

"В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения российских пограничных регионов", – отмечает кафир.

 



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