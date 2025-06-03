Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на последние события в России, в частности на громкую операцию СБУ "Паутина". По данным главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, 1 июня украинские дроны поразили 41 вражеский самолет стратегической авиации.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

По его словам, предварительная стоимость уничтоженных и поврежденных российских самолетов составляет более 7 млрд. долларов.

Как сообщает СБУ, во время спецоперации "Паутина" было атаковано сразу четыре военных аэродрома РФ: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". На этих авиабазах украинскими беспилотниками был поражен 41 самолет, в том числе в список целей попали А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Медведев, ожидаемо, заявил о возмездии, мести и уничтожении. Он, в который раз подтвердил слова Владимира Зеленского о том, что Россия не хочет мира и завершения войны.

"Всем, кто переживает и ждёт возмездия. Переживать нужно – это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно.

При этом следует помнить:

1. Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут;

2. Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского Меморандума, который вчера был опубликован", – заявил главный приспешник Путина.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что владельцем фур может бать уроженец Украины, который жил и рабо тал в Челябинске.