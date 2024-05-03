Медведев заявил, что мирный саммит позволит РФ и дальше «убивать украинцев»

Неадекватный Дмитрий Медведев оскандалился комментарием по поводу предстоящего в Швейцарии саммита мира, на котором лидеры стран должны обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского.

Дмитрий Медведев

Так вот, бывший президент страны-агрессора России считает, что этот саммит принесет его стране "выгоды". По его мнению, на этом саммите президент Владимир Зеленский якобы опозорится. При этом он в традиционной для себя манере оскорбил главу украинского государства словами, которые в дипломатичных кругах вообще никогда не применяют.

Кроме того, Медведев считает, что саммит продемонстрирует "импотенцию Запада", который не сможет ничего сделать для того, чтобы остановить войну.

"Саммит позволит нашим Вооружённым силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то мудацкие "мирные инициативы" продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов, а всем нам вести скрупулёзную работу по окончательному развалу политического режима Украины и скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав Российской Федерации", - размечтался Медведев.

При этом он выразил благодарность Швейцарии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия на самом деле боится проведения саммита мира в Швейцарии и хочет его сорвать. Дело в том, говорят аналитики, страна-агрессор опасается, что все ее мифы о войне в Украине будут развенчаны и лидеры мировых государств поймут, кто несет ответственность за войну. После этого, они могут принуждать РФ к миру на условиях Украины.

Говорят, что саммит мира нужен Украине с геополитической точки зрения, чтобы сформировать коалицию из стран, которые заставят Россию прекратить войну и убраться из захваченных территорий.



