Медведев заявил, что мирный саммит позволит РФ и дальше «убивать украинцев»

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Ткачик Олеся
Неадекватный Дмитрий Медведев оскандалился комментарием по поводу предстоящего в Швейцарии саммита мира, на котором лидеры стран должны обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского.
Дмитрий Медведев
Так вот, бывший президент страны-агрессора России считает, что этот саммит принесет его стране "выгоды". По его мнению, на этом саммите президент Владимир Зеленский якобы опозорится. При этом он в традиционной для себя манере оскорбил главу украинского государства словами, которые в дипломатичных кругах вообще никогда не применяют.
Кроме того, Медведев считает, что саммит продемонстрирует "импотенцию Запада", который не сможет ничего сделать для того, чтобы остановить войну.
При этом он выразил благодарность Швейцарии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия на самом деле боится проведения саммита мира в Швейцарии и хочет его сорвать. Дело в том, говорят аналитики, страна-агрессор опасается, что все ее мифы о войне в Украине будут развенчаны и лидеры мировых государств поймут, кто несет ответственность за войну. После этого, они могут принуждать РФ к миру на условиях Украины.
Говорят, что саммит мира нужен Украине с геополитической точки зрения, чтобы сформировать коалицию из стран, которые заставят Россию прекратить войну и убраться из захваченных территорий.
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