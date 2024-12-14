Заместитель председателя Совбеза РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев считает возможным, что в составе России могут еще появиться регионы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление одиозный политик сделала в ходе своего выступления на съезде партии "Единая Россия".

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Таким образом экс-президент РФ намекнул, что страна-агрессор может не только попытаться оккупировать те территории Украины, которые занесены в Конституцию России, но и пойти дальше.

"Противники РФ делают все, чтобы пламя конфликта на Украине разгорелось еще сильнее, но россияне доказывают силу национального характера, уверенно приближают победу в "СВО", – заявил Дмитрий Медведев.

Также уже традиционно приспешник Путина повторил заезженные пропагандистские тезисы о неонацизме, который подымает голову в Европе, а также о том, что Россия должна уничтожить врага без малейшего шанса на реванш.

При этом заместитель председателя Совбеза РФ считает, что на Западе есть "здоровые политические силы, которые готовы к диалогу".

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Медведев снова завел разговор об одном языке. Своими мыслями он поделился в своей статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь".

Как сообщает российское издание “ТАСС”, по словам Медведева, настоящий язык общения на землях Украины был намного ближе к русскому языку, чем "выхолощенный" нынешний "язык"

Он отметил, что попытки "недругов" подчеркнуть антагонизм украинского языка к русскому намеренно разрывают "ткань многовековых традиций”.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что пропаганда России активно распространяет тезисы из статьи экс-президента России Дмитрия Медведева, написанной после посещения Китая.



