logo

BTC/USD

83577.27

ETH/USD

1841.84

LTC/USD

83.60

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

45.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Медведеву примарилась "острая русомания" в Европе: соратник Путина уже обещает применить "Орешник"
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведеву примарилась "острая русомания" в Европе: соратник Путина уже обещает применить "Орешник"

Ранее он заявлял, что введение миротворцев в Украину после прекращения боевых действий станет поводом к войне с НАТО.

сегодня, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил угрозы в адрес европейских лидеров, выступающих против агрессивной политики Кремля, в частности, пообещав использовать оружие, в том числе ядерное.

Медведеву примарилась "острая русомания" в Европе: соратник Путина уже обещает применить "Орешник"

Фото: из открытых источников

В своем Telegram-канале бывший президент России отметил, что многие европейские политики "заболели русоманией в острой форме", в частности упоминая Урсулу фон дер Ляен, Каю Каллас, Кира Стармера, а также президентов Франции и Финляндии, Эммануэля Макрона и Александра Стубба. Кроме того, он не обошелся без оскорблений в адрес Владимира Зеленского и Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии, который сейчас находится в заключении.

Медведев прямо пригрозил применением различного оружия, в том числе ракет "Калибр", "Оникс", "Искандер", а также комплексов "Орешник", стратегическим ракетным комплексом "Ярс" и системой "Сармат". Он добавил, что в особо серьезных ситуациях Россия может применить ядерное оружие, в частности, ракеты "Ярс" и "Сармат".

Следует отметить, что это не первая его угроза европейским лидерам. Ранее он заявлял, что введение миротворцев в Украину после прекращения боевых действий станет поводом к войне с НАТО. Также он дерзко посоветовал Макрону и Стармеру посоветоваться с Дональдом Трампом.

Портал "Комментарии" писал, что глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов, комментируя массированную атаку на российские территории призвал нанести ответный удар с помощью баллистической ракеты "Орешник". Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым, обвиняя Украину в атаке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости