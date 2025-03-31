Медведеву примарилась "острая русомания" в Европе: соратник Путина уже обещает применить "Орешник"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил угрозы в адрес европейских лидеров, выступающих против агрессивной политики Кремля, в частности, пообещав использовать оружие, в том числе ядерное.

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В своем Telegram-канале бывший президент России отметил, что многие европейские политики "заболели русоманией в острой форме", в частности упоминая Урсулу фон дер Ляен, Каю Каллас, Кира Стармера, а также президентов Франции и Финляндии, Эммануэля Макрона и Александра Стубба. Кроме того, он не обошелся без оскорблений в адрес Владимира Зеленского и Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии, который сейчас находится в заключении.

Медведев прямо пригрозил применением различного оружия, в том числе ракет "Калибр", "Оникс", "Искандер", а также комплексов "Орешник", стратегическим ракетным комплексом "Ярс" и системой "Сармат". Он добавил, что в особо серьезных ситуациях Россия может применить ядерное оружие, в частности, ракеты "Ярс" и "Сармат".

Следует отметить, что это не первая его угроза европейским лидерам. Ранее он заявлял, что введение миротворцев в Украину после прекращения боевых действий станет поводом к войне с НАТО. Также он дерзко посоветовал Макрону и Стармеру посоветоваться с Дональдом Трампом.

Портал "Комментарии" писал, что глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов, комментируя массированную атаку на российские территории призвал нанести ответный удар с помощью баллистической ракеты "Орешник". Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым, обвиняя Украину в атаке.