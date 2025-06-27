Меняли все планы из-за Путина: 17-летний сын Кадырова женится (ФОТО)

В Чеченской Республике 27 июня проходит официальная свадебная церемония 17-летнего Адама Кадырова – сына главы региона Рамзана Кадырова.

Кадыров с сыном (фото из открытых источников)

Согласно данным медиа, празднование проходит на первый день исламского месяца Мухаррам, с которого в этом году начался мусульманский Новый год (26 июня). Среди приглашенных — влиятельные гости, в том числе представители стран Ближневосточного региона.

Подготовительные мероприятия к свадьбе Адама Кадырова продолжались несколько месяцев.

Факт празднования подтвердила сестра жениха.

Однако сначала дата торжества была изменена — главным образом из-за попыток Кадырова-старшего организовать встречу сына с президентом России Владимиром Путиным.

Адам Кадыров получил первые награды после того, как в следственном изоляторе он избил Никиту Журавеля, которого обвиняли в поджоге Корана.

Впоследствии Адаму присвоили звание Героя Чечни, провозгласили его героем мусульманского сообщества. Вместе с братьями он стал кавалером высшего ордена парламента Чечни — Даймехкан Сий.

В ноябре прошлого года было объявлено о назначении Адама Кадырова руководителем службы безопасности лидера Чеченской Республики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кадыров борется со свитой Путина, чтобы изменить герб России . Кроме проблем внешних, Кремль имеет еще и внутренние неприятности. Кадыров после того, как Путин его не уволил, добивается, чтобы кресты с герба России убрали. Ему удалось это сделать на некоторое время на сайте президента РФ, но окружение главы Кремля снова все вернуло на свои места. Но Кадыров пообещал не сдаваться, ведь Россия многоконфессиональная страна. О новом скандале в стенах Кремля пишут российские паблики.

В сообщении говорится, что недавно кресты на российском гербе на сайте Кремля заменили на геометрические фигуры. Это было сделано по личной просьбе Рамзана Кадырова, "в знак уважения к многоконфессиональности России и особой роли других религий, в том числе ислама, в истории государства". Разгорелся скандал, и кресты на герб вернули. Но этот факт оскорбил чеченского лидера.