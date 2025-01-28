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Между Трампом и Путиным идут закулисные переговоры: кто стал посредником

Договориться с Путиным можно, но для этого нужно подготовить ряд убедительных аргументов

28 января 2025, 16:34 comments1057
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Ткачик Олеся

Предыдущие попытки достичь договоренностей с Кремлем не дали результата, поэтому при переговорах необходимо использовать действенные аргументы, заявил в эфире 24 канала бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он подчеркнул, что Украина также должна активно участвовать в подготовке таких аргументов.

Между Трампом и Путиным идут закулисные переговоры: кто стал посредником

Путин и Трамп

По его словам, между США и Россией уже могут проводиться определенные закулисные переговоры, которые позволят выяснить реальные позиции Кремля. Посредником в этом процессе, как предполагает Маломуж, может выступать телеведущий Такер Карлсон.

"Зная лично Путина, могу сказать, что он понимает и реагирует только на одно – на ту ситуацию, которая критическая для России и для него. Это потери перспективы и суверенитета, проигрыш на фронте, экономическое падение и энергетический кризис и т.д. Эти и другие аргументы может выставить ему Трамп консолидированно с другими странами, – заметил генерал армии.

Маломуж считает, что для реализации этого плана Украине необходима профессиональная команда, которая наработает эти аргументы. Сейчас украинская сторона уже частично формирует свое видение и представляет его команде Трампа.

В то же время, по мнению эксперта, важно, чтобы контакт с США происходил на уровне правительственных структур Украины. Речь идет о сотрудничестве с администрацией Трампа, в частности, госсекретарем Марком Рубио, представителями Пентагона, ЦРУ и американского военно-промышленного комплекса. Также в процесс должны привлекаться финансовый сектор, крупные компании и банки, заинтересованные в поддержке Украины.

Маломуж подчеркнул, что для Трампа ключевым является создание новой модели мирового порядка, которая предусматривает прекращение глобальных конфликтов, в частности, войны в Украине и на Ближнем Востоке. Эта задача должна стать приоритетом для американского лидера вместе с решением внутренних политических и экономических вызовов США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет говорить с Трампом о судьбе Киева, Варшавы и Таллина.




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Источник: https://24tv.ua/peremovini-trampa-putina-yaki-argumenti-ssha-zmozhut-vplinuti_n2739864
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