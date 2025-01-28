Между Трампом и Путиным идут закулисные переговоры: кто стал посредником

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Ткачик Олеся
Предыдущие попытки достичь договоренностей с Кремлем не дали результата, поэтому при переговорах необходимо использовать действенные аргументы, заявил в эфире 24 канала бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он подчеркнул, что Украина также должна активно участвовать в подготовке таких аргументов.
Путин и Трамп
По его словам, между США и Россией уже могут проводиться определенные закулисные переговоры, которые позволят выяснить реальные позиции Кремля. Посредником в этом процессе, как предполагает Маломуж, может выступать телеведущий Такер Карлсон.
Маломуж считает, что для реализации этого плана Украине необходима профессиональная команда, которая наработает эти аргументы. Сейчас украинская сторона уже частично формирует свое видение и представляет его команде Трампа.
В то же время, по мнению эксперта, важно, чтобы контакт с США происходил на уровне правительственных структур Украины. Речь идет о сотрудничестве с администрацией Трампа, в частности, госсекретарем Марком Рубио, представителями Пентагона, ЦРУ и американского военно-промышленного комплекса. Также в процесс должны привлекаться финансовый сектор, крупные компании и банки, заинтересованные в поддержке Украины.
Маломуж подчеркнул, что для Трампа ключевым является создание новой модели мирового порядка, которая предусматривает прекращение глобальных конфликтов, в частности, войны в Украине и на Ближнем Востоке. Эта задача должна стать приоритетом для американского лидера вместе с решением внутренних политических и экономических вызовов США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет говорить с Трампом о судьбе Киева, Варшавы и Таллина.
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