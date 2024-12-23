Международная изоляция Путина уже не действует: к чему это может привести

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины европейские лидеры объявили российскому диктатору определенную изоляцию. С главой РФ не общались и не приглашались на европейские мероприятия. Однако в последнее время контакты лидеров европейских стран с российским диктатором возобновились – телефонный звонок Шольца, визит Фицо в Россию может значительно изменить ситуацию, в том числе в отношении войны в Украине.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что визиты евролидеров в Москву поощряют Путина в эскалацию. Также напомнили, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Это первый визит лидера Словакии в Москву после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Кроме Фицо во время полномасштабной войны Москву посещали канцлер Австрии Карл Негаммер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Подобные визиты европейских лидеров вредят безопасности Украины и всей Европы, ведь ослабляют международную изоляцию Путина и поощряют его к дальнейшей эскалации. Фицо заявил, что встреча с Путиным была "ответом" на намерение Украины прекратить транзит российского газа в Европу”, — говорится в сообщении.

Напомним, что Фицо возмутился решением Украины не продлевать транзит российского газа ГТС. Он не видит никаких причин платить за газ больше, как писал портал "Комментарии", и выступает за сохранение транзита российского газа по территории Украины. Фицо на прошлой неделе анонсировал активные международные переговоры по решению вопроса поставки газа.



