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Международная правозащитная организация лишила Навального статуса узника совести

В то же время в Amnesty International подчеркнули, что Навального и дальше считают заключенным по политическим мотивам и требуют его освобождения

сегодня, 02:31
Автор:

Ольга Чародий

Международная правозащитная организация Amnesty International лишила заключенного российского оппозиционера Алексея Навального статуса узника совести, который присвоила ему 17 января. Об этом организация сообщила в ответ на запрос "Радио Свобода".

Международная правозащитная организация лишила Навального статуса узника совести

Алексей Навальный ( фото из открытых источников)

Такое решение правозащитники приняли из-за его прошлых заявлений, в которых, по мнению организации, содержались призывы к насилию и дискриминации, а также "язык ненависти".

"Некоторые из этих комментариев, которые Навальный так публично и не осудил, достигают уровня пропаганды ненависти, что противоречит определению узника совести от Amnesty International", — объяснил замдиректора отделения Amnesty International по делам Европы и Центральной Азии Денис Кривошеев.

В то же время в Amnesty International подчеркнули, что Навального и дальше считают заключенным по политическим мотивам и требуют его освобождения.

Напомним, известный российский писатель Борис Акунин, который живет в Великобритании рассказал о том, когда оппозиционер Алексей Навальный окажется на свободе. По словам Акунина, Навальный выйдет на свободу тогда, когда на свободу выйдет вся Россия. Он отметил, что теперь это окончательно стало ясно. Писатель сказал, что не знает, кем нужно быть, чтобы не испытывать уважение к Навальному и напомнил его последнее слово в суде.

Тогда Навальный сказал что нужно не бояться и поддерживать людей, которые добиваются правды.  Также в суде Навальный сказал о том, что не нужно способствовать лжи и не делать мир вокруг себя хуже. Оппозиционер сказал, что в этом есть риск, однако вся жизнь является риском.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-navalny-amnesty-international-vjazen-sumlinnia/31120190.html
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