Российская Федерация владеет одним из самых больших арсеналов межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в мире. Эти вооружения являются ключевым элементом ядерной триады и основой военной стратегии сдерживания. По подсчетам Defense Express, на начало 2024 года Россия владеет 521 МБР наземного и морского базирования.

21 ноября 2024 года Россия впервые в истории применила межконтинентальную баллистическую ракету в боевых условиях, нанеся удар по Украине. Это, вероятно, явилось тестированием новой тактики или подготовкой к сценариям ядерного сдерживания.

Defense Express использовал данные The Military Balance 2024, Bulletin of the Atomic Scientists и SIPRI Yearbook 2024, чтобы установить количество ракет, которые есть в распоряжении РФ. По их подсчетам Россия имеет 521 межконтинентальную баллистическую ракету наземного и морского базирования, которые собирала 20 лет.

Наземный арсенал

Россия имеет 329 межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования:

— РС-20 "Воевода" – 34 единицы

— РС-12М "Тополь-М" – 60 единиц

— РС-12М1 "Тополь-М" – 18 единиц

— РС-24 "Ярс" – 180 ракет в шахтном варианте и 24 в мобильном

— "Сармат" – неизвестное количество новейших ракет

— "Авангард" – около 8 единиц.

Морской арсенал

Российский флот имеет 192 ракеты, размещенные на 12 атомных подводных крейсерах, в том числе:

— РСМ-56 "Булава" – 112 единиц

— РСМ-54 "Синева" – 80 единиц

Так, как подсчеты производились в начале года, в них отсутствуют данные по возможному наличию баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", которой Россия могла нанести удар по Днепру.

