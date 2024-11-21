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Межконтинентальные баллистические ракеты России: сколько их и какие типы

Defense Express подсчитал, сколько всего межконтинентальных баллистических ракет имеет Россия.

сегодня, 15:05
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Автор:
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Slava Kot

Российская Федерация владеет одним из самых больших арсеналов межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в мире. Эти вооружения являются ключевым элементом ядерной триады и основой военной стратегии сдерживания. По подсчетам Defense Express, на начало 2024 года Россия владеет 521 МБР наземного и морского базирования.

Межконтинентальные баллистические ракеты России: сколько их и какие типы

Межконтинентальные баллистические ракеты. Фото иллюстративное

21 ноября 2024 года Россия впервые в истории применила межконтинентальную баллистическую ракету в боевых условиях, нанеся удар по Украине. Это, вероятно, явилось тестированием новой тактики или подготовкой к сценариям ядерного сдерживания.

Defense Express использовал данные The Military Balance 2024, Bulletin of the Atomic Scientists и SIPRI Yearbook 2024, чтобы установить количество ракет, которые есть в распоряжении РФ. По их подсчетам Россия имеет 521 межконтинентальную баллистическую ракету наземного и морского базирования, которые собирала 20 лет.

Наземный арсенал

Россия имеет 329 межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования:

  • — РС-20 "Воевода" – 34 единицы
  • — РС-12М "Тополь-М" – 60 единиц
  • — РС-12М1 "Тополь-М" – 18 единиц
  • — РС-24 "Ярс" – 180 ракет в шахтном варианте и 24 в мобильном
  • — "Сармат" – неизвестное количество новейших ракет
  • — "Авангард" – около 8 единиц.

Морской арсенал

Российский флот имеет 192 ракеты, размещенные на 12 атомных подводных крейсерах, в том числе:

  • — РСМ-56 "Булава" – 112 единиц
  • — РСМ-54 "Синева" – 80 единиц

Так, как подсчеты производились в начале года, в них отсутствуют данные по возможному наличию баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", которой Россия могла нанести удар по Днепру.

Ранее портал "Комментарии" писали о том, какие системы могут сбивать межконтинентальные баллистические ракеты России.

Также "Комментарии" писали о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которой запретили говорить об ударе МБР по Днепру.



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Источник: https://defence-ua.com/news/skilki_vsogo_mbr_u_nazemnih_ta_morskih_variantah_maje_rosija-17246.html
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