Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором указало, что Россия никогда не допустит сценария возвращения Украины к границам 1991 года. В МИД РФ считают, что Украина якобы воюет не за возвращение собственных территорий, а за "истребление всего российского".

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

МИД РФ прокомментировал удар неизвестных дронов, произошедший во временно оккупированном городе Олешки, где по российским данным погибли несколько человек. Российское ведомство обвиняет в смерти Украину и считает, что основная цель ВСУ состоит в "истреблении всего российского".

В заявлении МИД РФ уверяет, что Россия категорически против возвращения Украины в границы 1991 года.

"Совершенно очевидно, что за напрасными и безосновательными притязаниями киевского режима и сил, поддерживаемых на Западе, на так называемое восстановление Украины в пределах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего российского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации такого сценария", — говорится в заявлении.

Подобное заявление ранее озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров, который считает, что возвращение Украины к границам 1991 невозможно. Однако, по словам Лаврова, если Киев выполнял приказы Москвы, то такой вариант якобы мог быть реализован без Крыма и части Донбасса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров объяснил, зачем России нужны украинские территории.

Также "Комментарии" писали, что президент США Дональд Трамп окончательно ответил, вернет ли Украина Крым. По его словам, Крым останется под контролем России. Также Трамп добавил, что будь он президентом, то этого никогда бы не произошло.