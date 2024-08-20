Временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс была вызвана в министерство иностранных дел РФ, где ей заявили протест в связи с незаконным проникновением американских журналистов в Курскую область.

МИД РФ

"Стефани Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима", — говорится в сообщении МИД страны-агрессора.

В МИД РФ заявили, что в отношении граждан США, причастных к произошедшему, будут проведены необходимые следственные действия в соответствии с Уголовным кодексом РФ для привлечения их к ответственности.

Также в российском ведомстве заявили, что все иностранные наемники и "специалисты", незаконно пересекающие границу России, автоматически становятся законными военными целями для российских военных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа Украина начала операцию в Курской области, которая проходит успешно. Украинское военные занимают новые территории, берут пачками в плен российских военных и готовят им масштабный котел.

В то же время в Минобороны РФ и Госдуме, чтобы скрыть свой позор придумывают разные истории о том, что операцию в Курской области спланировали в НАТО или МИ-6. Также там даже утверждают, что якобы в Курской области воюет целое подразделение военный НАТО.

При этом, российский генерал-майор и командир специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинов дал прогноз, когда закончатся бои в Курской области и война в Украине. Российский военный считает, что это произойдет в ближайшие 2-3 месяца.



