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Ткачик Олеся
Временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс была вызвана в министерство иностранных дел РФ, где ей заявили протест в связи с незаконным проникновением американских журналистов в Курскую область.
МИД РФ
В МИД РФ заявили, что в отношении граждан США, причастных к произошедшему, будут проведены необходимые следственные действия в соответствии с Уголовным кодексом РФ для привлечения их к ответственности.
Также в российском ведомстве заявили, что все иностранные наемники и "специалисты", незаконно пересекающие границу России, автоматически становятся законными военными целями для российских военных.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа Украина начала операцию в Курской области, которая проходит успешно. Украинское военные занимают новые территории, берут пачками в плен российских военных и готовят им масштабный котел.
В то же время в Минобороны РФ и Госдуме, чтобы скрыть свой позор придумывают разные истории о том, что операцию в Курской области спланировали в НАТО или МИ-6. Также там даже утверждают, что якобы в Курской области воюет целое подразделение военный НАТО.
При этом, российский генерал-майор и командир специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинов дал прогноз, когда закончатся бои в Курской области и война в Украине. Российский военный считает, что это произойдет в ближайшие 2-3 месяца.
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