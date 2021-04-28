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МИД РФ взялся за дипломатов стран Балтии и Словакии

Главы диппредставительств Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии вызваны на Смоленскую площадь 28 апреля

28 апреля 2021, 04:10
Автор:

Ольга Чародий

МИД РФ взялся за дипломатов стран Балтии и Словакии

Флаг РФ (фото из открытых источников)

Дипломатические работники Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии вызваны в российский МИД. По мнению экспертов, дипломаты этих стран будут высланы из страны в ответ на то, что накануне страны, которые представляют послы, объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Отношения между странами накалились после того, как премьер-министр Словакии Эдуард Хегер попросил трех Страны Балтии  также заявили о высылке  российских дипломатов по обвинению в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.  Ранее Чехия обвинила РФ в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице, назвав это "беспрецедентным террористическим актом".  Чехия сначала выслала из страны 18 дипломатов РФ.

Напомним, Украина ответила на провокационное задержание украинского консула в Санкт-Петербурге. Старший дипломат посольства России должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с понедельника — 19 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины. Также в министерстве сообщили, что провокацию Россия устроила на фоне эскалации ситуации возле украинских границ. Как сообщили представители российской власти, украинского консула задержали во время предоставления информации закрытого характера из баз данных правоохранительных органов России. Однако в МИД эти обвинения отвергают.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабная военная агрессия против нашей страны обернется историческим поражением для России, а также заверил, что мы не сдадим ни одного сантиметра своей земли. По словам президента, он знает, чего хочет Владимир Путин. Зеленский отметил, что мы все слышали разговоры о том, что Россия займет или захватит весь Донбасс. Однако подчеркнул, что Украина не отдаст этих территорий, чего бы нам это ни стоило.




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