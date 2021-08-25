Министр иностранных дел РФ заявил о невозможности выполнения минских договорённостей: причины

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Татьяна Каптур
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что минские соглашения выполнить уже невозможно. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его пресс-конференцию.
Сергей Лавров - глава МИД РФ, фото из открытых источников
Также министр иностранных дел России заявил, что подобные соглашения уже невозможно выполнить, в особенности, в части выборов на территории Донбасса, амнистии боевиков и определённого статуса соответствующей территории.
Напомним, что на сегодняшний день, Украина не скрывает, что в свою Конституцию не собирается вносить особый статус оккупированного Донбасса. Так как, в стране проводится децентрализация, которая даёт больше возможностей и полномочий для регионов.
Отметим, что президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал украинский закон о переходном периоде на территории Донбасса.
Путин, также, напомнил, что минские соглашения приобрели статус международного права и закреплены резолюцией Совбеза ООН.
К слову, согласно законопроекту о переходном периоде Донбасса, на данной территории могут пройти выборы, только если Россия не будет вмешиваться.
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