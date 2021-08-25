Министр иностранных дел РФ заявил о невозможности выполнения минских договорённостей: причины

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что минские соглашения выполнить уже невозможно. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его пресс-конференцию.

Сергей Лавров - глава МИД РФ, фото из открытых источников

"В новых украинских законах власть воплощает нацистские идеи. Это законы о коренных народах, языке и образовании. Именно они не позволяют выполнить Украине то, что она была обязана выполнить в отношении Донбасса" — объясняет Лавров.

Также министр иностранных дел России заявил, что подобные соглашения уже невозможно выполнить, в особенности, в части выборов на территории Донбасса, амнистии боевиков и определённого статуса соответствующей территории.

Напомним, что на сегодняшний день, Украина не скрывает, что в свою Конституцию не собирается вносить особый статус оккупированного Донбасса. Так как, в стране проводится децентрализация, которая даёт больше возможностей и полномочий для регионов.

Отметим, что президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал украинский закон о переходном периоде на территории Донбасса.

"Принятие данного закона будет означать выход Украины из минских соглашений" — заявлял президент РФ.

Путин, также, напомнил, что минские соглашения приобрели статус международного права и закреплены резолюцией Совбеза ООН.

К слову, согласно законопроекту о переходном периоде Донбасса, на данной территории могут пройти выборы, только если Россия не будет вмешиваться.

Читайте материал "Комментарии" о том, что ответил Кучма на вопрос "Является ли Путин убийцей?"





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!