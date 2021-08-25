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Министр иностранных дел РФ заявил о невозможности выполнения минских договорённостей: причины

По мнению Лаврова, ряд принятых украинских законов нарушают минские договорённости

сегодня, 17:05
Автор:

Татьяна Каптур

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что минские соглашения выполнить уже невозможно. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его пресс-конференцию.

Министр иностранных дел РФ заявил о невозможности выполнения минских договорённостей: причины

Сергей Лавров - глава МИД РФ, фото из открытых источников

"В новых украинских законах власть воплощает нацистские идеи. Это законы о коренных народах, языке и образовании. Именно они не позволяют выполнить Украине то, что она была обязана выполнить в отношении Донбасса" — объясняет Лавров.

Также министр иностранных дел России заявил, что подобные соглашения уже невозможно выполнить, в особенности, в части выборов на территории Донбасса, амнистии боевиков и определённого статуса соответствующей территории.  

Напомним, что на сегодняшний день, Украина не скрывает, что в свою Конституцию не собирается вносить особый статус оккупированного Донбасса. Так как, в стране проводится децентрализация, которая даёт больше возможностей и полномочий для регионов.

Отметим, что президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал украинский закон о переходном периоде на территории Донбасса.

"Принятие данного закона будет означать выход Украины из минских соглашений" — заявлял президент РФ. 

Путин, также, напомнил, что минские соглашения приобрели статус международного права и закреплены резолюцией Совбеза ООН.

К слову, согласно законопроекту о переходном периоде Донбасса, на данной территории могут пройти выборы, только если Россия не будет вмешиваться.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/lavrov-novye-ukrainskie-zakony-pozvolyayut-1629889991.html
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