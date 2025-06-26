Министр обороны РФ в Китае распространяет вранье об Украине

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Недилько Ксения
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступил на Совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао, Китай. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минобороны РФ.
Андрей Белоусов врет в Китае об Украине
В ходе заседания глава вражеского военного ведомства отдельно остановился на проведении так называемой "специальной военной операции" в Украине.
После этого вранье путинского приспешника не закончилось и он продолжил клеветать на Украину, делая из нашего государства одного из главных террористов в мире.
Он подчеркнул, что якобы осознавая неотвратимость поражения, Киев при поддержке европейских спонсоров делает ставку на террористические акты.
После запугиваний Украиной министр обороны РФ добавил, что "в складывающихся условиях необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС. Сохранять курс на дальнейшее сближение в интересах укрепления стабильности. Нейтрализовать попытки недружественных сил разрушить сложившиеся в Организации многолетние связи. При этом обеспечить оптимальный учет интересов каждой страны ШОС".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Медведев назвал самую главную угрозу для России.