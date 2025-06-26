Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступил на Совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао, Китай. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

Андрей Белоусов врет в Китае об Украине

В ходе заседания глава вражеского военного ведомства отдельно остановился на проведении так называемой "специальной военной операции" в Украине.

"Российские Вооруженные Силы ведут успешные наступательные действия", – заявил Андрей Белоусов.

После этого вранье путинского приспешника не закончилось и он продолжил клеветать на Украину, делая из нашего государства одного из главных террористов в мире.

Он подчеркнул, что якобы осознавая неотвратимость поражения, Киев при поддержке европейских спонсоров делает ставку на террористические акты.

"В попытке затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации. В том числе в самой Европе. При этом Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта", – сказал глава вражеского военного ведомства.

После запугиваний Украиной министр обороны РФ добавил, что "в складывающихся условиях необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС. Сохранять курс на дальнейшее сближение в интересах укрепления стабильности. Нейтрализовать попытки недружественных сил разрушить сложившиеся в Организации многолетние связи. При этом обеспечить оптимальный учет интересов каждой страны ШОС".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Медведев назвал самую главную угрозу для России.