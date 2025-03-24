В Минобороны страны-агрессора России отреагировали на удары Украины по объектам энергетической инфраструктуры. Там заявили, что якобы такие действия указывают на "недоговороспособность" Украины.

Мария Захарова

"Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима", — заявили в военном ведомстве страны-агрессора и добавили, что удары ведутся как БПЛА, так и при помощи РСЗО HIMARS.

Набросилась на Украину с обвинениями и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Более того, она заявила, что якобы именно Киев перед важными переговорами всегда атакует гражданские объекты в РФ. Хотя все происходит с точностью наоборот, именно Россия никогда не придерживается договоренностей и регулярно наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Помимо этого, Захарова заявила, что якобы против РФ хотели развернуть некий "идеологический блицкриг", но у президента Владимира Зеленского и его союзников на Западе ничего не получилось.

"Мы этот удар выдержали. Они планировали блицкриг во всех смыслах этого слова. Я сейчас не буду говорить о театре военных действий, это не моя компетенция. Но что касается идеологического блицкрига — он планировался стопроцентно", — заявила Захарова, которую в последнее время заподозрили в злоупотреблении алкоголем, исходя из ее внешнего вида и цвета кожи.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что именно РФ не хочет мира. Более того, она делает все для того, чтобы война не закончилась, выдвигая абсурдные требования, на которые Украина никогда не пойдет. Например, в РФ хотят, чтобы Киев отдал России Крым и четыре украинские области. В то де время, по информации военных, в захватчики готовятся к наступлению в Харьковской области и стягивают соответствующее вооружение.



