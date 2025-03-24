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Ткачик Олеся
В Минобороны страны-агрессора России отреагировали на удары Украины по объектам энергетической инфраструктуры. Там заявили, что якобы такие действия указывают на "недоговороспособность" Украины.
Мария Захарова
Набросилась на Украину с обвинениями и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Более того, она заявила, что якобы именно Киев перед важными переговорами всегда атакует гражданские объекты в РФ. Хотя все происходит с точностью наоборот, именно Россия никогда не придерживается договоренностей и регулярно наносит удары по гражданской инфраструктуре.
Помимо этого, Захарова заявила, что якобы против РФ хотели развернуть некий "идеологический блицкриг", но у президента Владимира Зеленского и его союзников на Западе ничего не получилось.
Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что именно РФ не хочет мира. Более того, она делает все для того, чтобы война не закончилась, выдвигая абсурдные требования, на которые Украина никогда не пойдет. Например, в РФ хотят, чтобы Киев отдал России Крым и четыре украинские области. В то де время, по информации военных, в захватчики готовятся к наступлению в Харьковской области и стягивают соответствующее вооружение.
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